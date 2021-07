Intel onthult ambitie om tegen 2025 chiprivalen te pakken (en in te halen)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel kijkt naar zijn toekomst door een plan uit te rollen waarbij het processors zal hebben met ontwerpen die zo efficiënt zijn dat de transistors minder dan 1 nanometer groot zullen zijn.

Dit zal gebaseerd zijn op wat bekend zal staan als het Intel 20A-ontwerp, dat tegen 2025 bij ons zal zijn en zal een geheel nieuw architectuurontwerp opleveren, het eerste sinds 2011.

Intel heeft interessant aangekondigd dat Qualcomm een van de namen zal zijn die Intel gebruiken om zijn chips te maken met behulp van de nieuwe zogenaamde Ribbon FET-architectuur. Intel kondigde een paar maanden geleden aan dat het zijn aanpak zou veranderen en chips voor anderen zou gaan produceren.

Vergeleken met deze chips van 1 nanometer hebben veel vlaggenschiptelefoons nu chips van 7 en 5 nanometer erin. Intel verwacht de laatste hand te leggen aan de ontwerpen voor deze revolutionaire chips terwijl het probeert zijn leiderschap in processortechnologie opnieuw op te bouwen na talloze vertragingen en tegenslagen.

Intel wordt al jaren aan alle kanten gehavend. Ten eerste is het nergens in mobiele chips met de meeste die zijn ontworpen door anderen en gemaakt door TSMC of Samsung. Ten tweede nemen anderen, waaronder Apple en Qualcomm, nu hun positie in in de traditionele pc-ruimte met op ARM gebaseerde chips zoals Apple Silicon .

En inderdaad, in de desktop-laptop-kant van de dingen, blijft het achter bij de traditionele rivaliserende AMD. Waar Intel nog werkt aan de 12e generatie Core (Alder Lake)-chips die een verfijning zijn van het huidige 10-nanometerproces, gaat AMD verder met zijn 7 nanometer Zen 3-processors .

Intel heeft zelfs geprobeerd om de wol over de ogen te trekken, door zijn 10nm-proces te hernoemen naar Intel 7, waarschijnlijk een teken van hoeveel moeite het heeft gehad om 7nm-chips op de markt te brengen.

Het 7nm-bereik komt eind 2022 voor opname in producten begin 2023. Dat zal bekend staan als Intel 4 met een verfijning daarvan genaamd Intel 3. Ja, overal verwarring.

Helaas voor Intels marketingteam, zullen we waarschijnlijk niet vergeten dat deze chips ongeveer vijf jaar te laat zullen zijn tegen de tijd dat ze in verzendproducten verschijnen.