Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft zijn nieuwste processorreeks voor high-end gaming-laptops geïntroduceerd, bekroond door de Core i9-11980HK, een volledig ontgrendelde processor voor overklokken met de Intel Extreme Tuning Ultility (XTU).

Met Intels Turbo Boost Max-technologie kunt u direct uit de doos tot 5 GHz turbosnelheden halen (3,3 Ghz standaard kloksnelheid bij 65 W).

Intel ziet zijn markt voor deze chips als gamers, werkstationgebruikers en videomakers die onderweg consistente, krachtige prestaties nodig hebben. Ze verschijnen op laptops vanaf $ 999 en hoger en waarschijnlijk aan het grotere uiteinde van de markt tussen 15 en 17 inch.

De serie die voorheen de codenaam Tiger Lake-H had, ondersteunt een aantal indrukwekkende specificaties, met 20 PCIe Gen 4-lanes en 24 PCI Gen 3-lanes voor eersteklas gaming-configuraties. Het platform ondersteunt ook tot 360Hz Full HD- en 120Hz 4K-panelen.

Er is ingebouwd DisplayPort 1.4b, DDR4, Thunderbolt 4 (40 Gbps bandbreedte) plus de nieuwste versie van Intels Killer Wi-Fi-hardware die Wi-Fi 6E ondersteunt. Plus Optane Memory H20 NVMe SSD-schijven worden ook ondersteund voor degenen die het allerbeste willen.

Onder de topchip zit de Core i9-11900H, die lager is geklokt op 2,1 GHz. Dan is er een Core-i7-variant plus twee Core i5s.

Natuurlijk liet Intel gunstige benchmarks zien ten opzichte van de concurrerende AMD Ryzen 9 5900HS, maar het bewijs zal zeker in de pudding zitten zodra het wordt verkocht in gaming-laptops van onder meer Alienware en anderen.

Geschreven door Dan Grabham.