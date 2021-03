Intel wil chips voor anderen bouwen - zelfs Apple - en zijn 7nm-chips komen eindelijk in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft een belangrijke strategiewijziging aangekondigd waardoor het chips voor anderen gaat maken in plaats van alleen voor zichzelf.

Deze zullen ARM- en RISC-V-chips omvatten en het betekent dat Intel in feite beter in staat is om te reageren op wat duidelijk is - dat ARM-gebaseerde chips steeds vaker zullen worden gebruikt in computers, zoals we zien met Apple Silicon en Qualcomm Snapdragon-gebaseerde pcs.

En natuurlijk hebben we allemaal stapels andere ARM-gebaseerde chips in onze telefoons en tablets. Andere chipfabrikanten zoals Samsung en TSMC hebben hier de revolutie verzilverd door chips te maken voor anderen, waaronder AMD, Nvidia, Qualcomm en Apple, evenals de Exynos-serie van Samsung en de Kirin-serie van Huawei.

We zitten momenteel midden in een ernstig tekort aan halfgeleiders, en hoewel de verhuizing van Intel op korte termijn niet zal helpen, zal dat wel het geval zijn als de tekorten aanhouden. En vanwege de toegenomen concurrentie in de fabricage, kan technologie wellicht goedkoper worden.

In een toespraak kondigde Intels nieuwe CEO Pat Gelsinger de nieuwe strategie aan, die in wezen een investering van $ 20 miljard inhoudt in twee fabrieken in Arizona, hoewel chips in andere fabrieken zullen worden gemaakt, waaronder die in Ierland.

Gelsinger suggereerde ook dat het bereid zou zijn om voor iedereen chips te maken, ook voor Apple. Dat is een interessante uitspraak gezien Intels huidige vreselijke advertentiecampagne tegen Apple Silicon en Gelsingers andere eerdere opmerkingen .

Intel zei ook dat het samenwerkte met Amazon, Cisco, IBM en Microsoft - de laatste van wie het gerucht gaat dat het werkt aan een ARM-gebaseerde chip voor zijn Surface-reeks. Dat zou op zichzelf een interessante zet zijn, aangezien Microsoft de chip in de Surface Pro X onder een hoedje heeft ontworpen met Qualcomm.

De beste Chromebook 2021: onze selectie van de beste Chrome OS-laptops voor school, universiteit en meer Door Dan Grabham · 24 maart 2021

Gelsinger kondigde ook nieuws aan waar we lang op hebben gewacht, dat het ontwerp van zijn eerste 7nm x86-chip Meteor Lake later dit jaar in steen gebeiteld zal worden. Gelsinger suggereerde ook dat het andere chipmakers zou gebruiken om hier aan zijn behoeften te voldoen.

Het slechte nieuws is dat het pas in 2023 bij ons zal zijn, wat een jaar later is dan ons eerder was verteld en een volle vijf jaar later dan we dachten in het midden van het afgelopen decennium .

Alleen al die laatste zin toont waarschijnlijk de problemen die Intel de afgelopen jaren heeft gehad, aangezien het worstelde om te reageren op een veranderende markt voor zijn waren. AMD begon begin 2020 serieus met het verschuiven van 7nm-chips na de lancering in 2019.

En als je denkt dat Intel eerder op ARM gebaseerde chips heeft gemaakt, deed het dat ook. Maar het verkocht zijn Xscale-eenheid in 2006 aan Marvell.

Geschreven door Dan Grabham.