Intel introduceert 11e generatie Intel Core-desktopprocessors voor gamers en enthousiastelingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft zijn langverwachte 11e generatie Core-processors voor desktop geïntroduceerd. We hebben de laptopvarianten in 2020, maar nu is het tijd voor krachtige desktop-CPUs om het podium te betreden, aangevoerd door de 8-core, 16-thread Intel Core i9-11900K die kan oplopen tot maar liefst 5,3 GHz.

Die kloksnelheden kunnen worden bereikt met behulp van Intels Thermal Velocity Boost-technologie die boven de snelheidsverhoging van Turbo Boost ligt. In feite is de thermische het belangrijkste bit, omdat het ervan afhangt dat de processor voldoende koel is om ermee om te gaan. Het is echter ontgrendeld, dus het is rijp om te overklokken.

De codenaam Rocket Lake-S, de kernen met de hoogste prestaties hebben naar verwachting bijna een vijfde meer prestaties vergeleken met de vorige generatie. Intel domineert nog steeds de verkoop van desktops en laptops, maar het staat voor een strijd op het gebied van prestaties van AMDs Zen 3-microarchitectuur in de Ryzen 5000-serie.

De onlangs gelanceerde Intel Rocket Lake-S-chips ondersteunen tot DDR4-3200 geheugen, beschikken over 20 PCIe 4.0-banen, Intel Quick Sync Video, geïntegreerde HDMI 2.0-ondersteuning plus discrete Thunderbolt 4 en Intel Wi-Fi 6E-ondersteuning.

Geïntegreerde grafische prestaties zijn met maar liefst 50 procent gestegen dankzij de nieuwste generatie Intel Xe grafische prestaties.

Verwacht binnenkort de nieuwe 11e generatie desktopchips in systemen te zien.

Intels nieuwste modellen gebruiken het nieuwe Cypress Cove-kernontwerp, een variant van de voorganger Sunny Cove op basis van het 14nm-proces. Dat ligt een beetje achter het 7nm-proces van AMD, vervaardigd door de Taiwanese TSMC, en we weten dat Intel moeite heeft om zijn achterstand in te halen.

We verwachten echter dat Alder Lake, een 10nm hybride architectuur, later in 2021 wordt gelanceerd met DDR5-ondersteuning - Intel volgde dit inderdaad tijdens zijn CES 2021-keynote. We nemen aan dat dit de 12e generatie Core zal worden genoemd. Intel zegt dat de volgende generatie een "doorbraak in x86-architectuur" zal zijn dankzij een combinatie tussen prestaties en energiezuinige cores.

Geschreven door Dan Grabham.