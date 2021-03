Zal Intels eerste speciale gaming-grafische kaart een bedreiging vormen voor Nvidia?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel plaagt al een tijdje zijn speciale gaming-grafische kaart. En we zijn allemaal benieuwd hoe het zich verhoudt tot het aanbod van Nvidia en AMD op het gebied van prestaties.

Nu is Raja Koduri, de hoofdarchitect van Intel, naar Twitter gegaan om ons te plagen:

Van 2012 tot 2021 - hetzelfde Intel Folsom-lab, veel van dezelfde ingenieurs met meer grijs haar, ik was toen bij Apple en kreeg de handen ineen met pre-productie Crystalwell, 9 jaar later speelde ik met een GPU die> 20x sneller is! pic.twitter.com/RgmRJuhOXw - Raja Koduri (@Rajaontheedge) 12 maart 2021

In deze Tweet vertelt hij hoe de grafische prestaties van Intels chips in de loop der jaren zijn verbeterd. De pre-productieversie van de Crystal Well- architectuur uit 2012 wordt vergeleken met de nieuwe GPU waar Intel aan werkt en de laatste is twintig keer sneller.

eTeknix suggereert dat als deze prestatieclaims waar zijn, de Intel Xe HPG GPU mogelijk vergelijkbaar is met Nvidias RTX 3070 grafische kaart. Hoewel dat niet de beste kaart van het bedrijf is, staat het er nog steeds met enkele van de beste die op dit moment te koop zijn.

Gezien het feit dat het Intels eerste onderneming is in een volledig toegewijde grafische kaart, is het een indrukwekkende prestatie. Of die prestatie in de echte wereld standhoudt, valt echter nog te bezien.

Het betekent wel dat er meer concurrentie zal zijn voor AMD en Intel en hopelijk zal dit ook enkele van de voorraadproblemen verlichten die we zien met het huidige GPU-aanbod.

Geschreven door Adrian Willings.