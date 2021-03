Meer informatie over Intels mobiele Alder Lake mobiele CPUs lekt aan het oppervlak

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel kondigde meer dan 50 processors aan op CES 2021. Onderdeel van die line-up waren nieuwe mobiele CPUs met de codenaam Alder Lake. Nu is er meer informatie over deze mobiele CPUs online gelekt.

Het lek van @ 9550pro suggereert dat de mobiele line-up van Alder Lake zal worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: M-serie, P-serie en S-serie. Elk van deze categorieën heeft ook verschillende producten.

Misschien wel het meest interessante facet van de nieuwe Intel Alder Lake CPUs is de nieuwe ontwerpmethodologie. Deze processors worden nu geleverd met krachtige Cove-kernen naast kleinere Atom-kernen. Dit is een big.LITTLE-ontwerpmethodologie vergelijkbaar met ARM-chips en die al lang op smartphones worden gebruikt. Toch is het de eerste keer dat we het zien met mobiele Intel-CPUs.

Hoe deze kernen zijn ingesteld, hangt ook af van de categorie van de CPU.

De M-serie omvat de M5, die een enkele grote kern en vier kleine kernen biedt. Bij de U9 ook verkrijgbaar met twee grote kernen en acht kleintjes. Er wordt gesuggereerd dat deze serie zal worden gebruikt in tablets en lichtgewicht, ultradunne laptops.

De P-serie heeft drie verschillende varianten: U15, U28 en H45. De U15 wordt geleverd met twee grote kernen en acht kleintjes. Terwijl de U28 en H45 tot zes grote kernen en acht kleine kernen zullen hebben - zijnde de prestatie- en enthousiaste versies van de line-up. De P-serie zou ook 96 grafische uitvoeringseenheden bevatten. Deze zullen waarschijnlijk verschijnen in reguliere en prestatielaptops met de duurdere H45-gaminglaptops.

Ondertussen zal de Alder Lake S-serie tot acht grote kernen en acht kleintjes hebben, met een vermogen van 55 W (45 W cTDP). Met slechts 32 grafische uitvoeringseenheden is het waarschijnlijk dat deze versie naast een discrete grafische processor zal werken en high-end gaming-laptops van stroom zal voorzien.

Zoals bij alle geruchten, moet deze informatie met een korreltje zout worden genomen. We verwachten deze CPUs ergens in het derde kwartaal van dit jaar te zien.

