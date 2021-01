Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MSI heeft mogelijk de lanceringsdatum van Intels 11e generatie gamingprocessors gelekt. We hebben de afgelopen maanden beetje bij beetje over de Rocket Lake-processors geleerd, inclusief het feit dat de nieuwe CPUs PCIe gen 4.0 zullen ondersteunen , maar niet wanneer we de lancering kunnen verwachten.

CES is net om de hoek en we verwachtten in die periode meer te weten te komen over de nieuwe processors van Intel. Het lijkt er echter op dat dingen later kunnen gebeuren dan verwacht. Een MSI-vertegenwoordiger heeft mogelijk per ongeluk de voorgestelde datum in maart gelekt.

Een bericht op een klantenondersteuningsforum door een officieel MSI-account bevestigde dat de moederborden uit de 400-serie van MSI de komende processors zullen ondersteunen en dat Intels 11e generatie processors "eind maart zullen verschijnen ..."

MSI heeft sindsdien het bericht bijgewerkt om duidelijk te maken dat deze suggestie gebaseerd is op "internationale geruchten" en dat het op dit moment dus als speculatie moet worden beschouwd. Het zal echter eerder eerder dan later zijn, aangezien Intels rivaal AMD de laatste tijd de druk opvoert met zijn Ryzen 5000-serie chips.

Geschreven door Adrian Willings.