Kan het Crysis draaien? De editie 2007 vs 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2007 verstevigde Crytek zijn naam in de game-industrie met de lancering van de allereerste Crysis . Een game die was ontworpen om de grenzen te verleggen en beloofde zo toekomstgericht te zijn dat geen enkele gaming-pc het jarenlang op maximale instellingen zou kunnen draaien.

Die belofte werd al snel een meme, en in de jaren die volgden werden veel speelautomaten onder die microscoop gelegd. De ultieme test - zeker dat het er goed uitziet en krachtig is, maar kan het Crysis uitvoeren?

2007 was ook elders een belangrijk jaar voor technologie, met Apple die de eerste iPhone lanceerde en Intel de zeer geprezen Core 2 Quad Q6600 uitrolde. Die processor werd destijds door Anandtech uitgeroepen tot "het meest indrukwekkende stuk silicium dat de wereld ooit heeft gezien".

Snel vooruit 13 jaar en nu hebben we Crysis Remastered , een nieuwe versie van het originele spel, maar voor nieuwere hardware. In een tijdperk waarin 8K-gaming aan de horizon staat en ray tracing en prachtige beelden de norm zijn, is het alleen maar logisch om een game te hebben die de grenzen verlegt. Het lijkt erop dat het zo goed doet dat zelfs de nieuwe RTX 3080 geen 30FPS kan halen in 4K .

Om dit te vieren werkten we samen met Intel, MSI, Corsair, WD_Black en meer om twee machines samen te stellen en de twee games naast elkaar te spelen. Het leuke is dat een van die machines is gebouwd op basis van de specificaties van 2007 - meestal. De resultaten waren interessant en het project was ontzettend leuk.

Intel stuurde de onderdelen om ons in staat te stellen een machine te bouwen met een redelijk geavanceerde specificatie, in ieder geval voor 2007. Die omvatten een ongelooflijke verzameling bits die ons met nostalgie vervulden:

Intel Core 2 Quad Q6600 CPU (8 MB cache, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel DP45SG moederbord (LGA775)

8 GB DDR3 Desktop RAM (4X2 GB) 10600U 1333 MHz

Nvidia GTS 8800512 MB GDDR3

Cooler Master Hyper TX3 EVO koeler

ASUS x24 dvd / cd SATA

WD Green 240 GB 2,5-inch SSD

Windows 7 64-bits installatie-cd en sleutel

Corsair CX450M

De scherpe lezer kan hier enkele inconsistenties ontdekken. Windows 7 werd pas in 2009 uitgebracht, maar het zou een missie zijn geweest om een kopie van Windows XP te krijgen. Waarschijnlijk had je in 2007 ook geen 2,5-inch SSD in je speelautomaat. Zeker niet.

Om de inconsistenties te omarmen, kochten we een beige pc-hoes voor £ 10 korting op eBay, pakten een floppy disk drive, alleen voor het gegiechel en braken zelfs een NZXT RGB-omgevingsverlichtingsset uit, gewoon om de nit-pickers echt op gang te brengen.

Ga vervolgens aan de slag met bouwen en installeren. Het resultaat is een handige, vreemd nieuwe machine met wat aanvoelt als oude specificaties volgens de huidige maatstaven en een die bijna Crysis kan draaien.

Voor de geremasterde versie hebben we iets veel up-to-date gebouwd. Met hulp van Corsair, MSI, WD_Black en Intel hebben we een machine samengesteld met deze veel aangenamere specificaties:

Niet alleen veel meer RGB maar ook veel meer vermogen. Waar de Core 2 Quad Q6600 CPU de pleaser van zijn tijd was, is de Intel Core i7-10700K misschien wel het moderne gaming-equivalent.

In combinatie met de andere uitrusting hier, inclusief de MSI GeForce RTX 2070 Super, zou deze machine Crysis Remastered licht moeten kunnen maken. Zelfs als de grafische instellingen van Can it Run Crysis zijn ingeschakeld.

Of kan het?

De originele Crysis was in die tijd iets moois. De nieuwe meme-tastische grafische instellingen van Crysis Remastered duwen die glorie nog verder, met waanzinnige kijkafstanden, HDR, ray tracing en meer.

Om het tot het uiterste te drijven, hebben we alles op maximum gezet en de "Can it run Crysis" -modus uitgevoerd op een 4K-scherm met HDR ingeschakeld. De resultaten? Ergens tussen de 20 en 25 fps.

Het lijkt erop dat zelfs redelijk geavanceerde hardware Crysis niet kan uitvoeren met een behoorlijke FPS-telling als deze instellingen zijn ingeschakeld. Maar dat is waar het plezier ligt.

De conclusie hier is niet dat je een RTX 3090 nodig hebt om Crysis te draaien, maar dat de geremasterde game nog steeds grenzen verlegt, net als het origineel. Het is ook leuk om te zien hoe ver u uw machine kunt duwen, om vervolgens achterover te leunen en te dagdromen over upgraden.

Geschreven door Adrian Willings.