Intel Evo is een nieuw merk voor "de beste laptops om dingen voor elkaar te krijgen"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de nieuwe 11e generatie Core-processors die vandaag zijn onthuld, had Intel nog meer te zeggen. Naast een nieuw bedrijfslogo onthulde Intel Evo - een merk dat je mag verwachten op de beste dunne en lichte laptops op de markt; "de beste laptops om dingen voor elkaar te krijgen", in de eigen woorden van Intel.

Intel Evo zorgt in principe voor een bepaald prestatieniveau. Intel Evo-laptops zullen naast de volgende maatregelen ook de 11e generatie Core i5- en i7-processors, Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6 bevatten:

Consistent reactievermogen op batterij

Systeem wordt binnen 1 seconde uit de slaapstand gehaald

Negen of meer uur echte batterijduur op systemen met Full HD-schermen

Snel opladen met tot wel vier uur opladen in minder dan 30 minuten op systemen met Full HD-schermen

Intel Evo is een vervolg op de eerder geïntroduceerde Project Athena-specificatie - het is inderdaad zo ongeveer de tweede generatie daarvan. Hoewel Project Athena niet als een specifiek submerk werd genoemd, zal Intel Evo dat zeker zijn.

Als zodanig is het vrijwel een vervolg op het merk Centrino dat voor het eerst werd gezien op lichtgewicht laptops in de begintijd van draadloze connectiviteit in 2003.

Intel zegt dat Evo-laptops zullen worden onderworpen aan een "intensievere testmethodologie" om te zien hoe een laptop dag in dag uit presteert. Als zodanig lijkt het programma ontworpen te zijn om voortdurende betrouwbaarheid te belonen

Dit jaar worden meer dan 20 Intel Evo-ontwerpen verwacht, waaronder de reeds aangekondigde Acer Swift 5, Asus Zenbook Flip S, Lenovo Yoga 9i en Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Geschreven door Dan Grabham.