Specificaties en kenmerken van USB 4: Alles wat u moet weten over de nieuwe USB met dubbele snelheid

(Pocket-lint) - USB is een van de ultieme succesverhalen van tech - een universele standaard die al 20 jaar het centrum vormt van bekabelde data- en stroomoverdracht.

Maar de zaken zijn de afgelopen jaren een beetje verwarrend geworden met de USB 3.x-standaarden met meerdere kabeltypen. Dat is nog verwarrender gemaakt door hier ook meerdere connectiviteitsstandaarden bij te hebben.

Dit wordt opgelost met de inkomende USB 4.0, die een enkele standaardconnector (USB-C) gebruikt en meerdere connectiviteitsstandaarden samenbrengt.

Het wordt ondersteund in Intels 11e generatie Core-processors en in Apple Silicon Macs, te beginnen met de MacBook Air, MacBook Pro 13 en Mac mini.

De USB 4-specificatie werd eind 2019 gepubliceerd en dus is de tijd rijp voor apparaten om ermee te verschijnen - het duurt meestal ongeveer 18 maanden voordat apparaten op de markt komen zodra een nieuwe standaard voor het eerst wordt gepubliceerd. Meer dan 50 bedrijven zijn momenteel betrokken bij de USB-standaard, vooral die achter de USB Promoter Group - Apple, HP, Intel, Microsoft, ST Microelectoronics en Texas Instruments.

1995 - USB 1.0 debuteerde en kon 12 megabit overbrengen. USB 1.1 volgde en zou ook kunnen werken met oudere apparaten. De bekende USB-connector werd geïntroduceerd.

1998 - De iMac G3 is de eerste massamarkt-pc met seriële en parallelle poorten in plaats van USB.

2000 - USB 2.0 betreedt de strijd en biedt enkele opties voor stroomafgifte (de voorloper van de standaard waarmee u uw telefoon kunt opladen). Debuut van USB-flashstations.

2008 - USB 3.0 maakt zijn debuut, met een overdrachtssnelheid van 5 Gbps. USB 3.1 wordt geïntroduceerd als een verbeterde versie.

2014 - USB-C of USB Type-C maakt zijn debuut. Dit maakt gebruik van USB 3.1-technologie, maar met een nieuwe connector die is ontworpen om de oude USB-poorten over te nemen. Net als de eigen Lightning-connector van Apple, is deze symmetrisch en kan hij beide kanten op worden geplaatst.

2017 - USB 3.2 wordt voor het eerst besproken en biedt datasnelheden tot 20 Gbps. Het wordt dit jaar (2019) geïntroduceerd, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Net zoals de Wi-Fi Alliance ervoor deed , hebben de jongens achter USB besloten dat ook de oude standaarden hernoemd zullen worden.

USB 3.2 Gen 1, voorheen bekend als USB 3.0, met snelheden tot 5 Gbps.

USB 3.2 Gen 2, voorheen bekend als USB 3.1, topsnelheid van 10 Gbps.

USB 3.2 Gen 2x2, wat eigenlijk "echte" USB 3.2 is, met maximaal 20 Gbps.

Ja, we verzinnen dit niet, dus verwacht de komende maanden veel USB 3.2 te zien.

2019 - USB 3.2 wordt geïntroduceerd in producten in de schappen, terwijl USB 4.0 werd aangekondigd.

2020 - USB 4 wordt ondersteund in Apple Silicon Macs en in Intels 11e generatie Core-processors.

Een van de verdere verwarring van de afgelopen jaren was de door Intel ontworpen Thunderbolt-technologie voor snelle gegevensoverdracht die aanvankelijk door Apple werd geïmplementeerd. Er zijn nu meer dan 400 pcs op de markt met Thunderbolt 3 en 450 compatibele randapparatuur.

Thunderbolt werkt tegenwoordig via de USB-C-connector (hoewel het voorheen via DisplayPort werkte voordat USB-C gebruikelijk was). Maar Thunderbolt heeft twee belangrijke problemen:

Ten eerste hebben niet alle apparaten Thunderbolt en tenzij je het specificatieblad voor je hebt, is het niet echt duidelijk wat apparaten wel en niet ondersteunen. Dat komt doordat de usb c poort een Thunderbolt poort kan zijn, maar het kan ook een standaard usb 3.x poort of - nu - usb 4 poort zijn.

Ten tweede kunnen dezelfde apparaten poorten hebben die Thunderbolt-compatibel zijn en sommige poorten die niet Thunderbolt-compatibel zijn, ook al zien ze er hetzelfde uit. Zo...

Om de zaken eenvoudiger te maken, heeft Intel aangekondigd dat het zijn werk aan Thunderbolt heeft bijgedragen aan de USB Promoter Group - de brancheorganisatie die beslist wat de USB-standaard moet betekenen.

Dat betekent dat Thunderbolt in feite USB 4.0 ondersteunt, dus alle USB 4.0-apparaten en -poorten zullen automatisch compatibel zijn met Thunderbolt-apparaten voor supersnelle gegevensoverdracht en het opladen en weergeven van apparaten via een enkele kabel, zoals nu.

Apparaatfabrikanten zullen Thunderbolt-apparaten kunnen maken zonder royaltys te betalen aan Intel, wat de acceptatie gemakkelijk zou moeten maken.

Intel integreert nu ook Thunderbolt 3 in Intel CPUs, een inspanning die begon met Intels nieuwste 10e generatie Core-processors in 2019.

Het kleine nadeel hiervan is dat Intel nu een Thunderbolt 4 heeft aangekondigd, die erg lijkt op Thunderbolt 3, maar het ondersteunt ten minste dubbele 4K-beeldschermen en PCIe-datasnelheden tot 32 Gb per seconde, evenals gegevensoverdracht met een hoge 40 GB per seconde snelheden over een kabel tot 2 meter. Als uw apparaat Thunderbolt 4 heeft, ondersteunt het zeker ook USB 4.

"Het primaire doel van USB is om de beste gebruikerservaring te bieden door data, display en stroomvoorziening te combineren via een gebruiksvriendelijke en robuuste kabel- en connectoroplossing", aldus Brad Saunders, voorzitter van de USB Promoter Group in een verklaring.

"De USB4-oplossing past de buswerking specifiek aan om dit verder te verbeteren [door] een verdere verdubbeling van de prestaties mogelijk te maken."

Ja, dubbele prestaties (40 Gbps) in vergelijking met de snelste versie van USB 3.x die 20 Gbps bood. Er is echter een beetje een zure noot, omdat dat precies dezelfde snelheid is als Thunderbolt 3, wat betekent dat er geen verbetering zal zijn voor huidige Thunderbolt 3-liefhebbers op een standaard die al enkele jaren oud zal zijn.

Bestaande USB Type-C-kabels kunnen via twee rijstroken worden overgedragen, maar als je compatibele gecertificeerde kabels hebt, kun je tot 40 Gbps overbrengen.

De USB-C-connector is ontworpen om toekomstbestendig en omkeerbaar te zijn. Het zal blijven. De nieuwe standaard zal achterwaarts compatibel zijn met bestaande USB 3.2-, USB 2.0- en Thunderbolt 3-hosts, maar als ze geen USB-C-connectoren hebben, hebben ze natuurlijk een adapter nodig.

Geschreven door Dan Grabham.