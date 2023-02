Huawei heeft een bijgewerkte versie van zijn MateBook 14s laptop aangekondigd samen met een gloednieuwe smartwatch, de Huawei Watch GT 3 SE.

De Huawei Watch GT 3 SE is een instapmodel sport- en fitnesshorloge met een 1,43-inch AMOLED-scherm bedekt met Corning Gorilla Glass. Er zijn twee kleuren beschikbaar: Graphite Black en Wilderness Green klinken cool.

Wat de functies betreft, bevestigt Huawei dat het 10 minuten lang tot 50 meter onder water kan blijven dankzij de 5ATM-classificatie. Het heeft ook meer dan 100 sportmodi voor degenen die hun horloge hun trainingen willen laten bijhouden. Daarnaast is er een hartslagmeter, stress- en slaaptracker en meer. Ondersteuning voor vijf satellietsystemen omvat GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo en QZSS, wat zeker indrukwekkend klinkt. Huawei belooft ook een batterijlevensduur van twee weken en draadloos opladen.

Wat de prijs betreft, betalen kopers 160 pond / 200 euro, ongeacht voor welke kleur ze gaan. Het horloge is nu verkrijgbaar, rechtstreeks in de winkel van Huawei.

Wat betreft de bijgewerkte MateBook 14s, de nieuwe versie biedt voor het eerst een 12e generatie Intel Core™ i7-12700H processor en Bluetooth 5.2 ondersteuning. Andere kenmerken zijn een 3:2 2 2,5K touch FullView Display, tot een 1TB NVMe SSD en ondersteuning voor maximaal 16GB RAM.

De accuduur wordt niet genoemd in het persbericht, maar er wordt wel gezegd dat gebruikers tot drie uur gebruik kunnen verwachten op slechts 15 minuten opladen, wat geweldig is voor opwaarderen. De laptop is alleen beschikbaar in Space Grey, en begint bij £1,299.99.

