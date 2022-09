Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nadat Huawei een paar maanden geleden al een nieuw topmodel van de Matebook X Pro voor 2022 uitbracht, heeft het zijn topmodel tijdens IFA 2022 opnieuw opgefrist.

De nieuwste MateBook X Pro is vooral een kwestie van verfijning, zowel qua ontwerp als qua kracht.

Waar het vorige model was gemaakt van een aluminiumlegering, heeft het nieuwste model een chassis van magnesiumlegering, waardoor het lichter van gewicht is en duurzamer is afgewerkt.

Het is ook afgewerkt met een uniek coatingproces waarbij de kleur versmelt met het metaal, wat een echt tactiele, zacht aanvoelende textuur oplevert. Alleen al door deze afwerking lijkt hij heel anders dan zijn aluminium voorganger.

Binnenin is de 11e generatie Core-processor vervangen door de 12e generatie Core i7, in combinatie met een vernieuwd haaienvin-ventilatorsysteem en dampkamer voor efficiëntere koeling.

Er is zelfs een nieuw kanaal onder het toetsenbord, waardoor er meer koele lucht naar het binnenwerk kan worden gezogen.

Net als bij het vorige model, is er een grote focus op het leveren van een echt goed beeldscherm. Het 14,2-inch OLED 3120 x 2080 beeldscherm is in staat om refresh rates tot 90Hz te bereiken en 10-punts multi-touch ondersteuning te bieden.

Huawei belooft uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid, en een geüpgrade touch oppervlak zijn dat is harder en meer krasbestendig dan haar vorige laptop displays.

Het beschikt zelfs over een magnetisch gecontroleerde nano-antireflecterende laag, die volgens Huawei reflecties tot 60% kan verminderen.

Net als zijn voorganger is er een groot touchpad onder het toetsenbord met ondersteuning voor Huawei's gesture inputs, waardoor de gebruiker kan dubbelkloppen voor screenshots of vegen op bepaalde delen van het trackpad om dingen aan te passen zoals volume, schermhelderheid en het skippen van tracks.

Andere functies zijn een 6-luidsprekersysteem voor audio bestaande uit tweeters en woofers, en een verre veld microfoon bestaande uit vier microfoons, plus dubbele Thunderbolt 4-poorten.

Geschreven door Cam Bunton.