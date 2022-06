Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

BERLIN (Pocket-lint) - Huawei heeft tijdens een evenement in Berlijn twee laptops aan zijn portfolio toegevoegd. Zowel de MateBook D16 als de MateBook 16s zijn voorzien van slanke aluminium ontwerpen en grote 16-inch displays.

De meer premium Huawei MateBook 16s zit aan de top van de reguliere MateBook-serie van het bedrijf en draait op de 12e Intel Core H-serie processoren met Intel Iris Xe Graphics. Het 16-inch FullView-scherm heeft een resolutie van 2520 x 1680, een screen-to-body ratio van 90 procent dankzij de superdunne randen en een beeldverhouding van 3:2 in plaats van de meer traditionele 16:9.

De behuizing is ook superslank met 17,8 mm en weegt met 1,99 kg net geen 2 kg.

De Huawei MateBook D16 draait ook op de 12e Intel Core H-serie processors en heeft ook een 16-inch FullView-scherm, maar met een iets lagere resolutie van 1920 x 1200. De verhouding tussen scherm en behuizing is ook 90 procent, maar de beeldverhouding is 16:10, waardoor hij breder is dan de traditionele opties.

De MateBook D16 is met 1,7 kg lichter dan de MateBook 16s en heeft een toetsverplaatsing van 1,5 mm en een zacht ontwerp om gemakkelijk te kunnen typen. Beide laptops bieden oogbescherming tegen blauw licht op hun grote beeldscherm, hoewel de MateBook 16s ook 1,07 miljard kleuren en ondersteuning voor tienpunts multi-touch biedt.

Qua poorten zijn zowel de MateBook 16s als de MateBook D16 voorzien van een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en een HDMI-poort. De MateBook 16s heeft ook een ThunderBolt 4-poort, een volwaardige USB-C-poort en twee USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten. De MateBook D16 daarentegen heeft een volwaardige USB-C-poort, een standaard USB-C-poort, een USB 3.2 Gen 1 Type-A-poort en een USB 2.0-poort.

Beide worden geleverd met Huawei's Smart Conference-oplossing die AI Sound en AI Camera biedt, waarbij de laatste een functie biedt genaamd FollowCam die op een vergelijkbare manier werkt als Apple's Centre Stage, waarbij de spreker in beeld blijft, zelfs als je je verplaatst.

De Huawei MateBook 16s begint bij £1299 en kan vanaf 13 juli worden voorbesteld. De MateBook D16 begint bij 749 pond en kan vanaf 29 juni worden voorbesteld.

Wie de MateBook D16 vóór 12 juli in de Huawei-winkel bestelt, komt in aanmerking voor een gratis MateView GT 27-monitor zolang de voorraad strekt, en hetzelfde geldt voor wie de MateBook 16s vóór 23 augustus bestelt.

Geschreven door Britta O'Boyle.