Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Huawei heeft een nieuw vlaggenschip-laptopmodel geïntroduceerd, de MateBook X Pro, dat alles wil bieden wat je zou verwachten van een moderne, alles-in-één laptop.

Een groot deel van zijn aantrekkingskracht is ongetwijfeld het ontwerp. Hij is echt slank - slechts 5,4 mm op het dunste punt - en weegt ongeveer 1,3 kg.

De schermranden zijn ook superdun, waardoor het nieuwe 14,2-inch scherm bijna alle (of 92,4 procent) van het beschikbare oppervlak heeft, om je onder te dompelen in de inhoud.

Wat betreft het weergavepaneel zelf, dat is een helder 3120 x 2080-paneel met een dichtheid van 264 pixels per inch. Belangrijker is echter dat het het eerste Huawei -laptopscherm is dat meer dan een miljard kleuren ondersteunt. Huawei belooft kleuren die even levendig als nauwkeurig zijn.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Bovendien ondersteunt het verversingsfrequenties tot 90 Hz, wat zou moeten helpen om scherpe, vloeiende geanimeerde afbeeldingen te maken.

Om het efficiënt te laten werken, heeft Huawei een nieuw koelsysteem gebouwd dat bestaat uit twee nieuwe haaienvinventilatoren en dampkamers die de laptop samen koel houden, maar met minimaal geluid.

Er zijn in totaal zes luidsprekers voor geluid, met ingebouwde woofers om je dat basachtige, meeslepende gevoel te geven - in plaats van alleen een blikkerig, hoog geluid. Vier microfoons zorgen er ook voor dat omgevingsgeluid tijdens gesprekken tot een minimum wordt beperkt.

Andere interne onderdelen zijn de 11e generatie Core i7-processor, 16 GB RAM en tot 1 TB NVMe PCIe SSD-opslag; wat supersnelle lees- en schrijfsnelheden betekent.

Een positieve verandering ten opzichte van de vorige generatie is dat Huawei de webcam eindelijk naar de juiste positie heeft verplaatst. Het zit niet langer in een knop op het toetsenbord. In plaats daarvan is de 720p-webcam in de bovenste rand geperst.

Het grote multitouch-trackpad is ook verbeterd en heeft nu een paar nieuwe trucs, zoals de mogelijkheid om een schermafbeelding te maken met een snelle dubbele klop, en de linker- en rechterrand omhoog te vegen om de helderheid en het volume van het scherm aan te passen. Wat betreft poorten, er zijn er vier; alle USB-C-poorten en ondersteunen allemaal opladen.

Huawei MateBook X Pro zal beschikbaar zijn voor € 1899 in Europa, met 16 GB RAM en 1 TB opslag.

Geschreven door Cam Bunton.