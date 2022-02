Huawei introduceert nieuwe MateBook E, het is de eerste OLED 2-in-1

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn MWC-productaankondigingen heeft Huawei een geheel nieuwe 2-in-1 tablet/laptop onthuld. Net als de vorige keer heet hij de MateBook E, maar in tegenstelling tot die heeft deze een OLED-scherm. Dit apparaat werd een paar maanden geleden voor het eerst gelanceerd in China en vindt nu zijn weg naar Europa.

Dat 12,6-inch OLED-scherm neemt 90 procent van het beschikbare oppervlak aan de voorkant in beslag - dat wil zeggen dunne randen - en ondersteunt Huawei's M-Pencil-stylus van de tweede generatie.

Het is een paneel met een resolutie van 2560 x 1600 dat een helderheid tot 600 nits kan bereiken en heeft een pixeldichtheid van 246 pixels per inch.

De MateBook E is ontworpen om compact te zijn en ook gemakkelijk te dragen of vast te houden. Met een dikte van slechts 7,99 mm is hij ongeveer net zo dun als een smartphone en heeft hij afgeronde randen voor een comfortabele grip.

Intern beschikt het over een 11e generatie Intel Core-processor, met Intel Iris X-graphics, plus tot 16 GB RAM en 512 GB opslag. Wat chipsetspecificaties betreft, zal de machine beschikbaar zijn met i3-, i5- en i7-configuraties.

Het is ook een Windows 11 -apparaat, met multi-touch-ondersteuning voor zaken als knijpen om in te zoomen op het touchscreen.

Zoals je zou verwachten, wordt de MateBook E geleverd met een afneembaar, slank, onopvallend toetsenbord met een trackpad, dat ook een standaard met meerdere hoeken aan de achterkant heeft voor aanpassing.

Er zijn vier ingebouwde luidsprekers voor meeslepende audio, evenals vier microfoons die samenwerken om omgevingsgeluid tijdens videogesprekken te onderdrukken.

Wat betreft andere knoppen en poorten, deze heeft een USB-C-poort die Thunderbolt 4 en DisplayPort ondersteunt, met ondersteuning voor maximaal twee 4K-schermen. Bovendien heeft de aan / uit-knop een ingebouwde vingerafdruksensor voor eenvoudige ontgrendeling.

Net als al zijn andere MWC-aankondigingen, is de MateBook E ontworpen om te werken als onderdeel van een ecosysteem van Huawei-producten.

Met de Super Device-functionaliteit kun je snel en eenvoudig een hoofdtelefoon aansluiten voor audio of Huawei-telefoons om snel bestanden en berichten te delen.

Er zijn verschillende combinaties en prijzen voor de MateBook E. De twee modellen met het laagste vermogen zijn de € 649 i3-processor en 8 GB/128 GB-configuratie, plus het € 849-model met i5-processor en 8 GB/256 GB. Geen van beide wordt geleverd met het Smart Magnetic Keyboard.

De twee hogere modellen met 16 GB en een i5- of i7-processor en 512 GB opslag worden beide geleverd met het toetsenbord en kosten respectievelijk € 1199 en € 1399.

