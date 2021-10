Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met laptops die er vaak hetzelfde uitzien, heeft Huawei gekozen voor één manier om op te vallen: de nieuwe MateBook 14S-laptop wordt geleverd in een Spruce Green-afwerking. Of je dat als opgeknapt of meer door het bos gesleept ziet, is aan jou om te beslissen. Er is echter ook de meer klassieke Space Grey- en Mystic Silver-afwerking.

Huawei heeft een geschiedenis van het uitbrengen van ingetogen maar zeer capabele laptops, en de MateBook 14S lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Het heeft de nieuwste hardware onder de motorkap, met de 11e generatie Intel Core i7-processor, maar de headline-functie betreft het scherm - en niet alleen vanwege het ontwerp van de rand.

Het 14,2-inch paneel heeft hier niet alleen een resolutie van 2,5K, waardoor het superscherp is, maar het biedt ook een verversingssnelheid van 90 Hz. Dat is 50 procent meer dan de typische 60 Hz van een scherm (dwz 60 cycli per seconde), wat kan bijdragen tot een vloeiende weergave.

Het is zeker niet de eerste keer dat een snellere verversingssnelheid in een laptop is verschenen - je kunt enkele gaming-laptops kopen met 360 Hz-panelen om de zaken in perspectief te plaatsen - maar voor de dagelijkse gebruiker zal dit soort boost echt voordeel opleveren bij eenvoudige taken zoals als document scrollen.

Het nummer 90 lijkt ook een doorlopend verkoopargument te zijn, aangezien er Huaweis 90W SuperCharge-snellaadtechnologie aan boord is. Dat is iets waar laptops al jaren een groot gebrek aan hebben, dus het is geweldig om te zien dat een bedrijf vooruitgang boekt op dit gebied. Het bedrijf beweert dat 15 minuten aan de stekker drie uur levensduur kan opleveren - superhandig voor die drukke vergaderdagen waar stekkers schaars zijn.

Elders is er een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning voor inloggen, AI-ruisonderdrukking voor oproepen, Wi-Fi 6 voor snelle connectiviteit en verbeterde Huawei Sound. Het klinkt alsof het alle belangrijke ingrediënten heeft om een geweldige alledaagse laptop te zijn voor werk en ontspanning.

De Huawei MateBook 14S – compleet met 11e generatie Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB opslag – zal in het VK te koop zijn voor £ 1199,99 in de Huawei Store.

