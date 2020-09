Huawei vernieuwt MateBook X, MateBook 14 met verfijnde ontwerpen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft een herziening aangekondigd van zijn MateBook X- en MateBook 14-laptoplijnen die allemaal Windows 10 gebruiken.

De 14-inch MateBook 14 wordt nu geleverd met een keuze uit AMD Ryzen 7 4800 H- of Ryzen 5 4600-processors en AMD Radeon-graphics.

De 13-inch MateBook X houdt echter vast aan 10e generatie Intel Core-processors op een moment dat de meeste overstappen op de nieuwe 11e generatie chips (vermoedelijk vanwege handelsproblemen van Huawei met de VS). We hebben de vorige versie van deze laptop in mei beoordeeld.

Het is nog steeds een superdunne 13,6 mm dikke laptop die rond de 1 kg klokt. Er zijn vier kleuren waarin u de magnesium-aluminium unibody-laptop kunt krijgen: zilvergrijs, bosgroen, interstellair blauw en sakura roze.

De MateBook X is de eerste notebook met Huaweis Infinite FullView Display (het oneindige bit is nieuw), dat een vrijwel randloos ontwerp heeft.

Het 3K-resolutie (3.000 x 2.000) 3: 2-scherm heeft een scherm / behuizing-verhouding van 90 procent. Opnieuw is er een pop-up webcam en een aan / uit-knop voor een vingerafdruksensor plus 65 W snel opladen en tot 16 GB RAM.

De MateBook 14 is verkrijgbaar in spacegrijs, weegt ongeveer 1,5 kg en heeft een IPS-aanraakscherm van 2.160 x 1.440. Opnieuw is er een scherm-tot-lichaam verhouding van ongeveer 90 procent en ofwel 256 of 512 GB SSDs en 8 of 16 GB geheugen.

Alle laptops zijn vanaf oktober verkrijgbaar. De MateBook X met Core i5 / 16GB / 512GB kost 1599 euro en 1799 euro met een Core i7 processor.

De MateBook 14 is verkrijgbaar vanaf 849 euro met Ryzen 5 en 1049 euro met Ryzen 7.

Britse prijzen moeten nog worden aangekondigd.

Geschreven door Dan Grabham.