De HP Omen 17 (2023) is de eerste met een optisch mechanisch toetsenbord.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2023 heeft HP een aantal nieuwe apparaten onthuld, waaronder de HP Omen 17.

Deze nieuwste iteratie van de populaire laptop van het bedrijf is voorzien van een 13e-generatie processor (tot Core i9-13900K) en de nieuwste Nvidia graphics. Het is ook opgewaardeerd met Omen Tempest Cooling technologie om ervoor te zorgen dat u een desktop-achtige gaming ervaring krijgt in een kleinere vormfactor.

Een van de andere interessante hoogtepunten is de toevoeging van een optisch-mechanisch toetsenbord. Iets wat je zelden ziet op een gaming laptop en dit is de eerste keer dat een HP laptop er een heeft. Deze toetsen betekenen een snellere bediening - 25 keer sneller dan een traditionele gaming laptop toetsenbord - waardoor het perfect is voor snelle gaming sessies.

De HP Omen 17 zal ook op andere gebieden in de smaak vallen. Hij draait op de nieuwste hardware en biedt ondersteuning voor maximaal 32GB DDR5 RAM (5600MHz), 2TB NVMe-opslag en een rijke I/O-indeling. Deze machine beschikt over Thunderbolt 4, Mini DisplayPort, USB-C en RJ45 ethernet, samen met Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 connectiviteit.

Het beschikt over een 17,3-inch beeldscherm met maximaal QHD (2560 x 1440 resolutie), 240Hz verversingssnelheid en 3ms reactietijd. Dat scherm biedt 300 nits helderheid, samen met 100% sRGB, anti-glare coating en lage Blue Light emissie ook. Naast geweldige gamingprestaties zou de Omen 17 ook op andere manieren in de smaak moeten vallen, dankzij audio van Bang & Olufsen en ondersteuning voor zowel DTS:X ultra als HP Audio Boost 2.0.

Hij is uitgerust met een 83 Wh Li-ion polymeer batterij en ondersteuning voor snelladen, waarmee je in 30 minuten 50 procent kunt opladen.

De Omen 17 zal beschikbaar zijn vanaf januari 2023 met een prijs vanaf 1.699,99 dollar.

Geschreven door Adrian Willings.