(Pocket-lint) - HP heeft zijn nieuwste Spectre- en Envy-modellen onthuld, met een focus op hybride werken en videoconferencing, zoals de trend lijkt te zijn met laptops in 2022.

In totaal zijn er drie nieuwe modellen, met elk twee formaatvarianten. Laten we eens kijken naar wat elk model biedt:

beschikbaar in 13,5-inch of 16-inch formaat

De HP Spectre x360 is opgefrist met de nieuwste Intel 12e Gen mobiele processors en biedt nu maximaal een Core i7-12700H samen met 32 GB DDR4-geheugen en een 2 TB Gen4 NVMe SSD. Het 13,5-inch model heeft iets bescheidener specificaties en kiest in plaats daarvan voor Intel's U-serie mobiele chips. Beide opties zijn voorzien van een 5-megapixel IR intelligente camera om de videobelervaring te verbeteren en zijn in staat tot AI-gebaseerde handsfree bediening en privacywaarschuwingen.

Het Spectre X360 13,5-inch model begint bij $1249,99 terwijl het 16-inch model begint bij $1649,99.

verkrijgbaar in 13,3-inch of 15,6-inch formaat

Bij de Envy x360 convertible laptops draait alles om de accuduur en claimt tot 20,5 uur real-world gebruik te bieden op een enkele lading. Het 15,6-inch model is verkrijgbaar met Intel- en AMD-processors en met specificaties tot Core i7 of Ryzen 7. Het 13,3-inch model maakt deel uit van Intels Evo-platform en lijkt alleen beschikbaar te zijn met Intels 12e generatie mobiele processors.

Zowel de 13,3-inch als de 15,6-inch modellen beginnen bij 849,99 dollar.

beschikbaar in 16-inch of 17,3-inch maten

De Envy-laptop kan worden geconfigureerd met een krachtige Intel Core i7-1260P, een Nvidia GeForce RTX 3060, 32 GB DDR4-geheugen en een 1 TB NVMe SSD. Het is een krachtpatser voor wie onderweg creatieve tools als Adobe Photoshop en Premiere moet gebruiken. De 17,3-inch variant geeft je veel schermruimte om mee te werken en kan worden geconfigureerd met een 4K IPS-scherm met volledige DCI-P3-dekking. Met een dergelijke specificatie kan hij ook goed gamen.

De Envy-laptop begint bij $1099,99 voor de 17-inch versie of $1399,99 voor de 16-inch.

