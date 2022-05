HP onthult nieuwe Omen en Victus gaming laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP heeft voor 2022 twee nieuwe gaming laptops voorgesteld, een high-end entry in zijn Omen serie naast een meer toegankelijke Victus serie machine.

De nieuwe Omen 16 is een serieuze update van een laptop die al indruk op ons maakte. Hij is ontworpen om spelers de nieuwste titels op de hoogste instellingen te laten ervaren, of ze nu thuis of onderweg zijn.

Hij kan worden geconfigureerd met maximaal een Nvidia RTX 3070 Ti naast een Intel 12e generatie Core i9-12900H- of AMD Ryzen 6900HX-processor.

Knelpunten behoren tot het verleden met maximaal 32 GB DDR5-geheugen en 2 TB PCIe Gen4x4-opslag.

Om ervoor te zorgen dat deze beestachtige hardware koel blijft, heeft HP veel aandacht besteed aan het thermische ontwerp. Er is een extra heat pipe toegevoegd en IO is verplaatst naar de achterkant van de laptop om extra ventilatie aan de zijkanten van de laptop mogelijk te maken.

Natuurlijk is al deze top-end hardware niet goed zonder een scherm - dus HP biedt tot een QHD 165Hz IPS-scherm met een 3ms responstijd en 100% sRGB dekking.

De Omen 16 is verkrijgbaar in Shadow Black, of onze favoriet, Ceramic White. Hij zou deze zomer moeten verschijnen tegen een startprijs van $1199,99 (ongeveer £965)

De Victus 15 is ontworpen als ideale instap in de PC gaming wereld. Het is aan de meer betaalbare kant van het spectrum, maar is nog steeds in staat tot een aantal serieuze gaming, en wordt geleverd in een aantal aantrekkelijke nieuwe kleuropties.

De Victus 15 is verkrijgbaar in zilver, blauw en wit en kan worden geconfigureerd met maximaal een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti of Radeon RX 6500M.

Voor de processor kun je kiezen voor een Intel Core i7 12700H of Ryzen 7 5800H, samen met 16GB DDR4 3200 MHz geheugen.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 18 mei 2022

De Victus 15 blijft relatief draagbaar dankzij zijn 15-inch voetafdruk en beschikt over een 144 Hz FHD-scherm voor vloeiende gameplay.

Vergeleken met oudere Victus-modellen heeft de nieuwe 15 een 146 procent groter inlaatventilatiegebied voor optimale koeling, samen met een 7 procent algehele verbetering van de luchtstroom.

De Victus 5 zal deze zomer ook verkrijgbaar zijn met een startprijs van $799,99 (ongeveer £645).

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Max Freeman-Mills.