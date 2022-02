Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP heeft aan Pocket-lint onthuld dat computergebruik een nieuwe fase ingaat, een fase die mogelijk wordt aangedreven door nieuwe vormfactoren en de Metaverse.

In de laatste aflevering van de Pocket-lint Podcast vertelde Alex Cho, de president van persoonlijke systemen van het bedrijf, dat de pandemie onze manier van werken fundamenteel heeft veranderd en als gevolg daarvan verandert ook de manier waarop we omgaan met pc's.

"We merken dat dat hybride werk duidelijk een kans zal bieden voor veel nieuwe soorten vormfactoren", zei hij. "En de mogelijkheid om te bewegen, overal te werken, overal verbinding te maken, overal samen te werken, is daar echt de drijvende kracht achter.

"We verwachten volledig dat er veel meer innovatie in vormfactoren zal zijn. We beginnen dat nu al te zien dan alleen een scherm en een toetsenbord. We zien vormfactoren zoals 360's [converteerbare laptops] - degenen die de mogelijkheid hebben zodat je niet alleen kunt typen, maar ook video's kunt bekijken. De mogelijkheid om over te stappen naar iets dat gemakkelijker te consumeren is."

De aanstaande Metaverse kan dat nog verder gaan.

"In veel opzichten is het echt een uitbreiding van veel van de trends die al aanwezig zijn", legde hij uit.

"Als je erover nadenkt, was internet een plek waar mensen gewoon informatie uitwisselden, en toen begon het een forum te worden waardoor er veel meer sociale interactie was. De Metaverse is een voortzetting van dat waar er veel meer zal zijn activiteit die verder gaat dan alleen informatie en sociale contacten.

"Denk maar eens aan de convergentie die we zien bij concerten die binnen videogames worden gehouden.

"En dat is wat echt opwindend is aan deze ruimte - we stellen mensen echt in staat om beter met elkaar in contact te komen.

"Pc's waren vroeger hulpmiddelen die enigszins terzijde werden gebruikt, maar worden nu het centrum van hoe mensen hun leven, werk en scholing gedaan krijgen."

Misschien is de Metaverse toch heel logisch.

Geschreven door Rik Henderson.