(Pocket-lint) - Kerstmis staat voor de deur, en je hebt bijna geen tijd meer als je een cadeau wilt ophalen voor een speciaal iemand in je leven! Als je nog niet al je eenden op een rij hebt, wil je misschien HPs Holiday Gift Guide eens bekijken .

Het zit boordevol geweldige opties voor deze winter, van laptops tot printers, accessoires en meer. Om u echter een idee te geven van het bereik, hebben we hieronder drie echte hoogtepunten voor u uitgezocht.

Dit is echt een stijlvolle en eersteklas laptop, met een 360-graden scharnier in het hart waarmee je het scherm in elke gewenste hoek kunt plaatsen. Dat betekent dat je hem kunt gebruiken als laptop, of als tablet, of iets daartussenin, afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt.

Er is een geweldige Intel-processor die de laptop van stroom voorziet, en hij werkt heel mooi en vlot, en heeft ook een prachtig ontwerp dat perfect kan samengaan met alles wat je iemand anders zou zien gebruiken. Het beste van alles is dat het enorm veel opslagruimte heeft om ervoor te zorgen dat u uw fotos en bestanden gemakkelijk kunt bewaren.

Als je echter iets slanker en draagbaarder wilt, kun je deze Elite Folio-optie kiezen, die sluit in een vorm die indrukwekkend gemakkelijk in een tas kan worden gestopt. Het scherm is ook 13,5 inch, net als de laptop hierboven, maar het is een beetje dunner en zelfs draagbaarder.

De prijs is ook super indrukwekkend, waardoor je de kans krijgt om te genieten van hoogwaardige componenten tegen een middenklasse prijs, en het heeft ook een touchscreen waarmee je de laptop als tablet kunt gebruiken of hoe je maar wilt op basis van welke taak je neemt Aan. Een SSD en 16 GB RAM zorgen voor overdrachten en laadtijden die zo snel zijn dat je ze misschien mist.

Als je echter een grote gamer bent, kies je misschien liever voor een laptop die niet alleen geschikt is voor je werk of studie, maar ook voor de beste nieuwe games op grafische instellingen die je kaak laten vallen.

Deze slanke 16-inch optie uit de OMEN-lijn heeft een nieuw, mooi ontwerp dat niet te luid en schreeuwend is, waardoor het perfect is voor iedereen die niet van RGB-verlichting en andere gamerachtige ontwerpelementen houdt. Dat betekent echter niet dat het niet krachtig is, met een superkrachtige NVIDIA® GeForce GTX 1650 laptop-GPU om prachtige graphics te produceren, en een AMD Ryzen 5-processor om ervoor te zorgen dat niets door de CPU wordt gehinderd. Het is een geweldig pakket en een perfect cadeau voor veel mensen deze kerst.