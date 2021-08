Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP introduceert een paar nieuwe Chrome OS-aangedreven computers : de Chromebook x2 11 en de Chromebase AIO (alles-in-één).

Te beginnen met de Chromebook x2 211, het is een afneembare laptop die een tabletmodus ondersteunt. Het zal deze maand verkrijgbaar zijn bij Best Buy in de VS, gevolgd door HPs site in oktober 2021, voor een startprijs van $ 599,99. Het beschikt over een 11-inch aanraakscherm met een beeldverhouding van 3: 2 en een resolutie van 2160 x 1440. Het wordt ook geleverd met een magnetisch toetsenbord en standaard voor gebruik in laptopmodus.

Het heeft Qualcomms Snapdragon 7c-processor, optionele 4G LTE en tot 11 uur batterijduur. Je kunt het krijgen met 64 GB of 128 GB opslagruimte in combinatie met 8 GB RAM, maar de met LTE uitgeruste modellen worden geleverd met 4 GB RAM en 64 GB opslag of 8 GB RAM en 128 GB opslag. Er is ook een 5 megapixel camera voor videogesprekken en een 8 megapixel camera aan de achterkant.

De tablet is gemaakt van aluminium en heeft USB-C-poorten, een microSD-lezer en een vingerafdruklezer. Er is echter geen koptelefoonaansluiting te vinden. Inbegrepen is echter een draadloze pen die magnetisch aan de zijkant wordt bevestigd om op te laden.

Wat betreft dealles-in-één Chrome OS-desktopcomputer , deze heeft een scherm dat van liggend naar staand kan worden gedraaid en 20 graden naar achteren kan worden gekanteld. De Chromenbase AIO is gemaakt van aluminium en herbergt een 21,5-inch touchscreen met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, evenals dubbele luidsprekers van 5 watt, twee USB-C-poorten, twee USB-A-poorten, een hoofdtelefoonaansluiting en een 5 -megapixel camera voor videobellen.

Ook inbegrepen is een draadloze muis en toetsenbord. Voor specificaties kun je het krijgen met een Intel Pentium Gold-processor of een 10e generatie Core i3-chip. De Pentium Gold wordt geleverd met 4 GB RAM en 64 GB eMMC-opslag, maar u kunt upgraden naar 16 GB RAM en een 256 GB SSD op de verschillende modellen.

De Chromebase AIO is vanaf augustus 2021 verkrijgbaar bij HP, Amazon en Best Buy in de VS. Ook hij heeft een startprijs van $ 599,99