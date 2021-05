Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP heeft een aantal nieuwe speelautomaten en hardware onthuld waaronder de krachtige Omen 16 en 17 gaming laptops.

Deze draagbare speelautomaten bieden oogstrelende beelden met tot QHD, 165Hz verversingssnelheid IPS-panelen en een handige responstijd van 3 ms. Ze zijn ook 100% sRGB en zelfs gecertificeerd met kleurnauwkeurige instellingen voor weinig blauw licht, zodat u er prettig uitziet.

HP zegt dat het heeft gewerkt aan het creëren van efficiënte koeling voor deze laptops, met een mix van Omen Tempest-koeltechnologie en onderspanning die is ontworpen om ze koel maar efficiënt te houden.

Het bedrijf zegt dat de Omen 16 een indrukwekkend debuut zal maken met een aantal serieuze specificaties, waaronder een Nvidia GeForce RTX 3070 GPU naast een Intel Core i7-11800H of AMD Ryzen 9 5900HX CPU. Deze laptop ondersteunt ook maar liefst 32 GB DDR4 3200 MHz en een 1 TB PCIe Gen 4 SSD voor snelle laadtijden en het opstarten van games.

De luchtstroom is in dit model verhoogd en verbeterd in vergelijking met de vorige HP Omen 15 en de batterij is ook verbeterd. Gamers kunnen zich verheugen op een coolere gaming-laptop die nu tot negen uur meegaat.

De Omen 17 is ondertussen zelfs nog krachtiger en in staat om "door de nieuwste AAA-hits te cruisen" met internals waaronder een Nvidia GeForce RTX 3080 GPU met 16 GB RAM, 32 GB DDR4 3200 MHz RAM en ook een 1 TB PCIe Gen 4 SSD.

HP zegt ook dat de koeling van deze Omen is verbeterd met geoptimaliseerde ventilatoren en een grotere uitlaat, waardoor het vijf graden kouder is dan voorheen. Dit staat natuurlijk gelijk aan betere prestaties, maar ook comfortabeler gamen. Er is niets erger dan een hete gaming-laptop die je plezier verpest.

Alsof dat nog niet genoeg is om u enthousiast te maken, zult u blij zijn te horen dat HP ook zijn steentje bijdraagt aan het milieu. De Omen-laptops zijn gemaakt van gerecyclede materialen, waaronder post-consumer gerecycled en oceaangebonden plastic voor het toetsenbord, de luidsprekerboxen en meer.

HP zegt dat de Omen 16 en 17 vanaf augustus verkrijgbaar zullen zijn met prijzen vanaf respectievelijk £ 1.299,99 en £ 1.499,99.

Geschreven door Adrian Willings.