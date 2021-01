HP introduceert zes nieuwe Chromebooks met Intel- en MediaTek-processors

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP heeft vijf nieuwe Chromebooks aangekondigd voor het groeiende Chrome OS-segment van de laptopmarkt.

De belangrijkste daarvan is de 14-inch HP Chromebook 14 G7, aangedreven door Intel-processors en met een HD-webcam, HDMI en USB-C - je kunt hem eenvoudig aansluiten op een tweede scherm.

De HP Chromebook x360 11 wordt geleverd in twee versies en zijn compacte converteerbare notebooks met touchscreen, gebaseerd op Intel Celeron (HP Chromebook x360 11 G4 EE) of MediaTek (HP Chromebook x360 11MK G3 EE).

Opnieuw is er een HD-camera en optionele USI Garaged Pen. Op de Chromebook x360 11MK G3 EE kan deze bovenaan het toetsenbord worden geplaatst voor opslag en opladen.

Ten slotte zijn de HP Chromebook 11 G9 EE en de HP Chromebook 11MK G9 EE 11-inch apparaten die ook worden aangedreven door Intel- of MediaTek-processors.

De HP Chromebook 14 G7 is naar verwachting in maart verkrijgbaar vanaf £ 350.

De HP Chromebook x360 11 G4 EE is naar verwachting in april verkrijgbaar vanaf £ 370.

De HP Chromebook 11 G9 EE is naar verwachting in maart verkrijgbaar vanaf £ 330.

HP Chromebook 11MK G9 EE is naar verwachting in februari verkrijgbaar vanaf £ 310.

De HP Chromebook x360 11MK G3 EE is naar verwachting in februari verkrijgbaar vanaf £ 350.

Geschreven door Dan Grabham.