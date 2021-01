HPs hele reeks nieuwe laptops wordt aangevoerd door de Elite Folio met een batterijduur van 24 uur

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP heeft een aantal van zijn meest draagbare laptops geüpgraded voorafgaand aan CES 2021 . De HP Dragonfly G2 is geüpgraded en er is ook een nieuwe HP Dragonfly Max.

De HP Elite Folio is de meest opmerkelijke van de nieuwe releases, aangezien het een ARM-gebaseerde Windows 10-laptop is die is gecentreerd rond het Snapdragon 8cx Gen 2-platform van Qualcomm met een ontwerp zonder ventilator. Als zodanig beschikt het over 5G-connectiviteit en een batterijduur tot 24,5 uur volgens HP.

De 2-in-1 convertible HP Dragonfly G2 beschikt nu over 11e generatie Intel Core-processors en 5G- of 4G LTE-connectiviteit. Tile is weer ingebouwd voor het volgen van apparaten, terwijl audio wordt geleverd door Bang en Olufsen. De HP Elite Dragonfly Max gaat nog een stap verder met verbeteringen die zijn ontworpen voor videoconferenties. Er zijn vier microfoons met een groot bereik met AI-optimalisatie, een hoogwaardige 5MP-webcam en een HP Eye Ease-display voor gemakkelijker werken onderweg.

Een nieuwe Envy 14 is ontworpen voor makers van inhoud en is volgens u de eerste 14-inch diagonale laptop van HP. Het beschikt over een scherm met een resolutie van 16:10 1.920 x 1.200 en naast de nieuwste generatie Intel Core-processors waarvan je zou verwachten dat het ook beschikt over Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q-ontwerpafbeeldingen die je kunt verfijnen voor gebruik HPs System Control-app.

HP heeft ook een paar andere opmerkelijke laptops onthuld - de EliteBook 840 G8 Aero (probeer dat niet overhaast te zeggen), een lichtgewicht Intel 11e generatie Core-laptop die ook 5G-connectiviteit heeft. Het chassis is gemaakt van 90 procent gerecycled materiaal. Dan is er de Elitebook x360 1030 G8 en 1040 G8, beide converteerbare versies ook met 5G.

Geschreven door Dan Grabham.