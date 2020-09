Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HP heeft nieuwe 13-, 14- en 15-inch Pavilion- laptops aangekondigd met 11e generatie Intel Core-processors en Iris XE-graphics. Naast het bieden van GPU-verbeteringen ten opzichte van de Intel-chips van de laatste generatie, gebruiken ze ook gerecyclede materialen, waaronder ‘oceaangebonden’ plastic, dat anders in de oceaan terecht zou komen.

Hier is hoe HP de milieuvriendelijke pcs heeft beschreven:

"Duurzaamheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor HP in het volledige portfolio van pcs en oplossingen. De nieuwe paviljoens maken gebruik van post-consumer gerecycled en oceaangebonden plastic in de constructie van de luidsprekerbehuizing - en het gebruik ervan in deze apparaten is Naar schatting houden ongeveer 92.000 plastic flessen uit de oceanen en stortplaatsen. De buitendozen en vezelkussens die worden gebruikt bij het verpakken van de nieuwe apparaten zijn ook 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar. De laptops zijn ook EPEAT Silver-geregistreerd en Energy Star-gecertificeerd. "

Elke HP laptop heeft ook een "3D naadloos metalen chassis", zonder scheidingslijnen en een kleinere omlijsting.

De Pavilion 15 biedt een scherm / behuizing-verhouding van 86 procent, een batterijduur van 8,5 uur en een verbeterde ventilator en koelsysteem. Je kunt de Pavilion 15 met Ryzen 4000-processors krijgen als je niet van Intel houdt. De Pavilion 14- en 15-modellen zijn ook verkrijgbaar met Nvidia GeForce MX450 grafische kaart en SD-kaartsleuven.

Andere functies zijn onder meer dual-channel geheugenontwerpen, Wi-Fi 6-connectiviteit, Optane-geheugen, SSDs tot 1 TB en USB-C ..

De Pavilion 13 krijgt 1080p- of 4K Ultra HD-opties en begint bij $ 680. De 14 en 15 krijgen 720p of 1080p en beginnen bij respectievelijk $ 580 en $ 600.

U kunt vanaf oktober 2020 elk van deze laptops bij HP aanschaffen.

Geschreven door Maggie Tillman.