(Pocket-lint) - Heb je een game-rig die bezaaid is met draden? HP Omen heeft zojuist een reeks gamingaccessoires aangekondigd - Omen Frequency Wireless Headset, Omen Vector Wireless Mouse, Omen Spacer Wireless TKL Keyboard - met Warp Wireless Technology, waardoor je het snoer kunt doorknippen en draadloos kunt opladen in dubbel zo snelle tijd.

Van de drie is het de Vector Wireless Mouse die het meest onze aandacht trok. Als de batterij van deze draadloze muis bijna leeg is, sluit u hem aan via USB-C en, volgens HP, levert slechts 30 seconden een extra uur aan batterijduur op. Dat is nu wat snel opladen. Laad hem 90 minuten op en hij zal 180 uur gebruik als beloning oogsten. De verwachtingen van gamers waarborgen Het Omen Command Center maakt gevoeligheidsinstellingen, toetsaansluitingen en lichtregeling mogelijk.

De volgende is de Frequency Wireless Headset, wat betekent dat er geen verwarring meer is met kabels die in uw installatie zijn aangesloten. Belangrijk hierbij is HPs claim van lag-free audiotransmissie, wat betekent dat u geen concessies doet door die 3,5 mm of USB-poort te laten vallen. De headset is ook in staat tot 7.1 surround sound (C-Media Xear) en, via Omen Command Center, de optie voor aangepaste equalizer en verlichting. De boordaccu levert naar verluidt 30 uur gebruik per lading.

De laatste van het trio is het Spacer Wireless TKL-toetsenbord - met de optie om bedraad of draadloos te spelen - met een magnetisch bevestigde polssteun. Een lading van dit bord levert tot 75 uur speeltijd op, terwijl slechts vijf minuten opladen via USB-C zes uur gebruik kan opleveren. Er zijn ook alle gebruikelijke verwachtingen voor gamers, met MX Cherry Brown-schakelaars, N-key rollover en lichtregelaars.

De HP Omen Frequency Wireless Headset komt in december aan, met prijzen TBC. De Vector Wireless Mouse en Spacer Wireless TLK Keyboard komen eerder, vanaf september, met respectievelijk £ 89,99 en £ 189,99 vraagprijzen.

Geschreven door Mike Lowe.