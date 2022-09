Honor onthult een opgefriste MagicBook 14 laptop op IFA

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Honor heeft op IFA 2022 een groot aantal nieuwe producten onthuld, waaronder zijn nieuwste laptop, de MagicBook 14.

Het is de eerste keer dat Honor zijn eigen OS Turbo in een laptop stopt, en hoewel de naamgeving een beetje vreemd is, is het in feite een interne opfrissing van de bestaande MagicBook 14.

Er zijn ook een aantal welkome upgrades, waaronder een flinke boost voor de batterijduur, die 17 uur gebruik mogelijk moet maken op een enkele lading, met een 15-minuten durende power-up die je een volle 3,5 uur gebruik oplevert.

Dat is welkom voor wie veel onderweg is, net als een toename van bijna 21 procent in het werkelijke vermogen dankzij een opgewaardeerde 12e generatie Intel Core i5-12500H-processor.

Hij kan desgewenst worden geconfigureerd met een speciale grafische kaart, hoewel we niet zeker weten hoe kostenefficiënt dat zal zijn.

Wat het ontwerp betreft, is het een MacBook lookalike, met een Space Gray kleuroptie waarvan we ons niet realiseerden dat andere bedrijven hun ontwerpen een naam konden geven, om eerlijk te zijn.

Honor zegt dat pre-orders voor de laptop vandaag live zouden moeten gaan, hoewel het nog niet de prijs voor de laptop heeft gedeeld, wat een belangrijke variabele zal zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.