Honor wil samenwerking tussen apparaten stimuleren met MagicOS 7.0

(Pocket-lint) - Honor heeft zijn IFA 2022 keynote gebruikt om MagicOS 7.0 te introduceren. Het nieuwe OS is ontworpen om de samenwerking tussen Honor-apparaten een boost te geven voor een meer naadloze gebruikerservaring.

MagicOS gaat ervoor zorgen dat apparaten op verschillende platformen beter met elkaar kunnen samenwerken, wat betekent dat je Android-telefoon, je Windows-laptop en je IoT-apparaten naadlozer op elkaar zullen aansluiten.

Het volgt een vergelijkbaar pad als andere fabrikanten en we hebben eerdere oplossingen gezien die gericht zijn op het verbeteren van de ervaring bij het werken met Android en Windows, die allemaal proberen de pijnpunten in die systemen aan te pakken.

Samsung biedt soortgelijke oplossingen voor het werken met Samsung-apparaten op verschillende platforms, net als Apple, en het lijkt erop dat Honor ook het onderste uit de kan wil halen met de apparaten die het aanbiedt.

Belangrijk is dat het een oplossing op systeemniveau is, waarbij Honor zegt dat je bijvoorbeeld je Honor-laptop en -tablet met dezelfde muis zult kunnen bedienen. Zo kun je bestanden verslepen tussen apparaten, of typen op beide apparaten.

Dit is niet de eerste keer dat we iets zien over MagicOS. Er is al eerder sprake geweest van het verschijnen van Honor-apparaten met MagicOS uitgelicht, maar nu komt het dus dichterbij.

MagicOS 7.0 wordt officieel gelanceerd in Q4 2022.

Honor heeft ook bevestigd dat het toetreedt tot verschillende IoT-consortia, waaronder Matter en Ola, waardoor opnieuw een betere cross-platform samenwerking tussen apparaten mogelijk wordt, terwijl het zich ook verbindt tot het toevoegen van Microsoft's Phone Link aan zijn internationale apparaten.

Dit is al aanwezig op de Honor Magic 4 Pro en zal via een software-update naar de Honor 70 komen.

