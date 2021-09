De Honor MagicBook V 14 wordt een van de eerste Windows 11-laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Windows 11 staat voor de deur en wordt begin oktober gelanceerd, maar het kan even duren voordat je het op een wijdverbreide manier op nieuwe apparaten ziet, alleen vanwege de lange pijplijn die technische lanceringen met zich meebrengen.

Daarom is het interessant om te horen dat Honors nieuwe MagicBook V 14, een upgrade van de bestaande MagicBook 14, een van de eerste laptops zal zijn die wordt geleverd met het nieuwe besturingssysteem van Microsoft wanneer het later dit jaar wordt gelanceerd.

Helaas hebben we niet veel details om naar te verwijzen als het gaat om de werkelijke specificaties van de laptop, aangezien het nieuws kwam als onderdeel van een samenwerkingsaankondiging tussen Honor en Microsoft, in plaats van een volledige lancering van de nieuwe laptop.

Toch was de standaard MagicBook 14 een heel solide kleine artiest, dus we kunnen er vrij zeker van uitgaan dat de V 14 er op zijn minst een beetje beter in zal zijn, en het is onwaarschijnlijk dat de toevoeging van de nieuwste Windows-software veel nadelen zal hebben als het gaat om toekomstbestendig.

De laptop zal blijkbaar later deze maand, op 26 september, volledig worden onthuld, dus we zullen er dan meer over te weten komen, buiten het besturingssysteem, en Honor prijst een nog betere integratie tussen hardware en software als iets om naar uit te kijken in termen van details op dat evenement.