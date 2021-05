Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft onthuld dat zijn MagicBook-laptop, verkrijgbaar in 14-inch en 15-inch formaten, de nieuwste 11e generatie Intel Core i5- en i7-processors naar de serie zal brengen.

Honor is nu gescheiden van Huawei - zoals voor het eerst aangekondigd in november 2020 - en functioneert als een onafhankelijk smartphone- en technologiebedrijf. Dat heeft geleid tot geheel nieuwe producten - zoals de MagicBook Pro, aangekondigd op CES 2021 - en er wordt in de toekomst meer verwacht.

De Honor MagicBook 14 en MagicBook 15 zijn echter geen gloednieuwe ontwerpen - het is gewoon dat de ingewanden van deze laptops zijn bijgewerkt voor 2021.

De combinatie van 11e generatie Intel Core i-processors betekent ook Intel Iris Xe grafische kaart aan boord, die een behoorlijke batterijduur oplevert - geclaimd op meer dan 10 uur - en meer grafische intensieve toepassingen mogelijk maakt.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

De ontwerpen omvatten een Full HD-schermresolutie (1920 x 1080) met een rand rondom, samen met meerdere poorten, waaronder HDMI, USB-C en USB-A, om aan alle huidige behoeften te voldoen.

De aluminium behuizing is alleen in Space Grey gesneden, wat de procedure een nogal MacBook-achtige uitstraling geeft. Het is echter een goed uitziende Windows-machine voor een eerlijke prijs. Beide modellen zijn nu te koop en de verkoop begint in het VK (vanaf £ 1199,90), Duitsland en Frankrijk (vanaf € 849,90).

Geschreven door Mike Lowe.