(Pocket-lint) - Na de officiële splitsing van Huawei, zoals aangekondigd in november 2020 , staat Honor nu onder nieuw management. En het heeft zijn eerste nieuwe producten gelanceerd op de virtuele CES 2021: de Honor MagicBook Pro-laptop en Honor Band 6 fitnesstracker.

Ok, dit zijn dus nauwelijks nieuwe nieuwe producten. Beide zijn bijgewerkte iteraties van een langlopende serie van het merk. Hier is het dieptepunt op elk.

10e generatie Intel Core i5 (10210U) processor, 16 GB RAM

Nvidia GeForce MX350 grafische kaart

Mystic Silver aluminium chassis

16,1-inch LCD-scherm

Gewicht: 1,7 kg

56Wh batterij

Het 2021-model is echt een zachte update van het huidige marktmodel van de MagicBook Pro. De grootste verandering is de verschuiving van AMD Ryzen naar een 10e generatie Intel Core-processor, die ook discrete Nvidia GeForce MX350-graphics aan boord brengt.

Anders is het een soortgelijk verhaal: het 16,1-inch paneel heeft een scherm / behuizingverhouding van 90 procent, het aluminium chassis lijkt hetzelfde - hoewel het nu Mystic Silver is in plaats van Space Grey - en er zijn genoeg poorten, bestaande uit een HDMI, drie USB-A, een USB-C en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

De Honor MagicBook Pro (2021) zal naar verwachting $ 1000 kosten.

Kleuren: Meteorietzwart, Zandsteengrijs, Koraalroze

1,47-inch AMOLED-aanraakscherm

Ingebouwde hartslagmeting

Bloed zuurstof monitoring

Meerdere trainingsmodi

5ATM waterdichtheid

14 dagen batterijduur

De Honor Band van de zesde generatie is een grotere verschuiving ten opzichte van zijn voorganger, dankzij een 1,47-inch AMOLED-aanraakscherm - zijn voorganger was in vergelijking 0,95 inch, dus het nieuwe product heeft een veel groter scherm.

De kernspecificaties zijn verder vrijwel hetzelfde: er is een hoop trainingsvolgmodi, met een ingebouwde hartslagsensor (TruSeen 4.0, de volgende generatie na 3.0 in de voorganger) en ook een bloedzuurstofmonitor.

Het ontwerp - in een van de drie kleuren - blijft waterdicht tot 50 meter diep, terwijl de batterij tot twee weken meegaat na één keer opladen, wat betekent dat je het dag en nacht kunt dragen voor dag en nacht, sport en slaaptracking, allemaal met één apparaat.

De Honor Band 6 zal naar verwachting $ 35 kosten.

Geschreven door Mike Lowe.