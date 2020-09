Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor voegt een supergrote laptop toe aan zijn assortiment: de MagicBook Pro zal voor het eerst een 16,1-inch scherm aan de serie toevoegen.

Interessant is dat Honor de machine zo heeft gespecificeerd dat het dat scherm in een vormfactor kan proppen die typerend is voor een 15,6-inch laptop. Met een rand van slechts 4,9 mm tot de schermranden is een scherm / behuizing-verhouding van 90 procent mogelijk.

En hoewel het scherm groot is, zorgt de combinatie van design (het is 16,9 mm dik) en materialen (het is een aluminium chassis) er allemaal voor dat het gewicht van 1,7 kg relatief draagbaar is voor een laptop van zon schaal.

Honor heeft succes geboekt met zijn MagicBook-line-up in verschillende markten, dus het is logisch om uit te breiden naar een groter schermformaat. De naam Pro betekent echter niet dat je hier een discrete grafische kaart krijgt: de AMD Ryzen 4000 H-serie processor wordt geleverd met een geïntegreerde chip, niet een aparte.

De Pro-naam lijkt meer een push voor schermfuncties te zijn. Dit MagicBook kan 100% sRGB aan en is ook TUVRheinland gecertificeerd als flikkervrij.

Elders biedt de MagicBook Pro dubbele ventilatoren en dubbele warmtepijpen, die naar verluidt de koeling verbeteren en slechts 25dB ventilatorgeluid leveren. Er is 16 GB RAM, tot 512 GB opslagruimte en 65 W snelladen om ervoor te zorgen dat de batterij snel kan worden bijgevuld, waardoor de batterij veel langer meegaat wanneer dat nodig is.

Naast de MagicBook Pro kondigt Honor ook MagicBook 14- en MagicBook 15-updates aan - deze keer met de AMD Ryzen 5 4500U CPU.

De MagicBook Pro is vanaf 7 september verkrijgbaar op het vasteland van Europa en kost € 899. We wachten nog steeds op Britse prijzen.

Geschreven door Mike Lowe.