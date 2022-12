Hoe splits je het scherm op een Chromebook

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je productiever wilt zijn op een Chromebook, zal de split-screen modus je echt helpen.

Net als op een Windows-laptop kun je op een Chromebook het scherm splitsen, zodat je apps naast elkaar kunt zetten en meer dan één ding tegelijk kunt doen.

Het is ook relatief eenvoudig om te doen, dus we laten je zien hoe.

Hoe slepen en klikken voor een gesplitst scherm

Een van de eenvoudigste manieren om splitscreen op een Chromebook te activeren, lijkt erg op de manier waarop u het in Windows zou doen. Hierbij wordt Chrome gesleept en naar de zijkant geklikt.

Beste laptopdeals in de Amazon Prime Early Access Sales: Apple, Acer, Asus, HP en meer Door Adrian Willings · 11 October 2022 Op zoek naar een goede deal voor een nieuwe laptop? De Prime Early Access Sales van Amazon zijn misschien de moeite waard. We hebben enkele van de

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Om dit te doen, moet u deze stappen volgen:

Open de app waarmee u het scherm wilt splitsen Klik op de knop maximaliseren/herstellen van de app. Dat is de knop met de twee vierkantjes naast de sluit- en minimaliseerknop rechtsboven in de app. Klik en sleep de app naar de linker- of rechterkant van het scherm Laat de muisknop los Herhaal het proces aan de andere kant van het scherm met de andere app

Hierdoor zouden beide apps naast elkaar in een gesplitste schermweergave moeten staan.

U kunt dit ook doen door de app gewoon te verslepen naar de gewenste plek. Om dit te doen:

Klik op de bovenkant van de app op uw Chromebook Sleep het met uw muis of trackpad naar de gewenste kant Zodra het daar is, laat u de muis los en laat u het vastklikken Herhaal dit proces met de tweede app aan de andere kant

Het scherm splitsen met sneltoetsen

Naast het gebruik van uw muis of trackpad om apps in gesplitst scherm te zetten, kunt u ook sneltoetsen gebruiken.

Om dit te doen:

Start Chrome of de app die u wilt gebruiken in split screen modus Druk tegelijkertijd op ALT en [ om de app aan de linkerkant van het scherm te zetten. Klik nu op de andere app Druk tegelijkertijd op ALT en ] om de andere app aan de rechterkant van het scherm vast te zetten. Geniet van uw gesplitste scherm productiviteit

Andere nuttige sneltoetsen

Er zijn nog enkele andere sneltoetsen die u moet kennen. Sommige hiervan helpen u bij het multitasken en het optimaal benutten van uw Chromebook:

Druk op ALT en = om een app te maximaliseren.

Druk op ALT en - om een app te minimaliseren.

Druk op ALT en Tab om de verschillende apps te bekijken die u momenteel gebruikt.

Geschreven door Adrian Willings.