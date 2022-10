Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wilt u uw Chromebook weer als nieuw laten werken? Er is een eenvoudige manier om dat te doen - door een fabrieksreset uit te voeren. Of misschien wilt u uw oude Chromebook aan iemand geven, maar moet u het eerst wissen. Misschien wilt u in dat geval een fabrieksreset uitvoeren. Wat de situatie ook is, weet dat een fabrieksreset alle informatie wist die lokaal op de harde schijf van uw Chromebook is opgeslagen, inclusief alle bestanden in de map Downloads.

Dus, als u een fabrieksreset op uw Chromebook gaat uitvoeren, is dit uw waarschuwing dat al uw gegevens op de laptop zelf voor altijd verloren zullen gaan. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw bestanden in de cloud, zoals Google Drive, of op een externe schijf als u die methode verkiest voor het opslaan van uw oude foto's, documenten of wat niet. (Pocket-lint heeft een aparte gids over hoe Google Drive werkt - als u meer wilt weten over de cloudopslagdienst van Google).

Hoe dan ook, een fabrieksreset van een Chrome OS-machine kan in een paar snelle stappen worden gedaan en kost geen tijd. Hier leest u hoe.

Een fabrieksreset van een Chromebook uitvoeren

Schakel eerst uw Chromebook in en meld u af. Volg vervolgens deze stappen:

Houd Ctrl + Alt + Shift + r ingedrukt. Selecteer Opnieuw opstarten. Selecteer in het vak dat verschijnt Powerwash > Doorgaan.

Zo eenvoudig is het. U kunt vervolgens de stappen op het scherm volgen om u aan te melden met een Google-account. De account waarmee u zich aanmeldt nadat u uw Chromebook hebt gereset, is de gebruikersaccount.

Wat gebeurt er wanneer u een Chromebook in de fabriek reset?

Een fabrieksreset wist alle informatie op de harde schijf van uw Chromebook, inclusief uw instellingen, apps en bestanden, aldus Google.

Wordt uw Google Drive door een fabrieksreset gewist?

Nee. Met een fabrieksreset worden uw bestanden op Google Drive niet gewist. Er wordt ook niets verwijderd van uw externe harde schijf als u die hebt gebruikt als back-up van uw Chromebook.

Kunt u een Chromebook van school of werk in de fabriek resetten?

Nee. Als u uw Chromebook op het werk of op school gebruikt, kunt u deze niet resetten. Volgens Google moet u uw beheerder vragen de gegevens op uw Chromebook te wissen en het apparaat opnieuw in te schrijven op uw werk- of schoolnetwerk.

Wilt u meer weten?

Google heeft een ondersteuningspagina als je meer details nodig hebt. Het heeft ook een andere ondersteuningspagina voor hoe u een Chromebook instelt nadat u het opnieuw hebt ingesteld.

Geschreven door Maggie Tillman.