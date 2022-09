Google schrapt Pixelbook-plannen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft zijn Pixelbook-team ontbonden en het product geannuleerd, zeggen rapporten.

Met het vlaggenschip Chromebook vermoedelijk ingesteld om volgend jaar te debuteren, was het ver in het ontwikkelingsproces, en het nieuws komt als een beetje een verrassing.

Google's CEO, Sundar Pichai, verklaarde eerder dat hij van plan is om het inhuren van personeel te vertragen en sommige projecten te schrappen, het lijkt erop dat het Pixelbook-team een van de eersten was om te gaan.

"In sommige gevallen betekent dat consolideren waar investeringen elkaar overlappen en het stroomlijnen van processen," zei Pichai in een interne memo, terug in juli.

"In andere gevallen betekent dat het pauzeren van de ontwikkeling en het opnieuw inzetten van middelen voor gebieden met een hogere prioriteit." - Wat in dit geval lijkt te zijn gebeurd.

De Pixelbook-lijn bestond uit high-end Chromebooks die het besturingssysteem op zijn best lieten draaien.

Maar hoewel de hardware prachtig was, was het prijskaartje moeilijk te verteren, met de meeste shoppers in de prijsklasse die in plaats daarvan kozen voor een Windows-machine of MacBook.

De laatste release die we eind 2019 zagen, was de Pixelbook Go, die een meer betaalbare, maar nog steeds krachtige Chromebook was, met een prijskaartje van 649 dollar.

Chromebooks zijn gestaag in populariteit toegenomen en zagen een echte boost in de verkoop toen de pandemie voor het eerst toesloeg, maar de meesten kozen voor goedkopere apparaten.

Toch zijn er meer opties voor Chromebooks in het hogere segment dan ooit, en nu sommige fabrikanten een scherpere prijs kunnen bieden, is de aanwezigheid van Google in deze sector niet meer zo cruciaal als het misschien ooit was.

We vinden het jammer om de productlijn te zien verdwijnen, maar wie weet komt hij in de toekomst nog eens terug. Google leek lange tijd klaar te zijn met Android-tablets, en nu we een terugkeer verwachten, zou hetzelfde kunnen gelden voor Pixelbooks.

Geschreven door Luke Baker.