Hoe klik je met de rechtermuisknop op een Chromebook

(Pocket-lint) - Chromebooks zijn geweldig, nietwaar? Lichtgewicht, draagbaar, betaalbaar. Dat gezegd hebbende, sommige eenvoudige dingen zoals klikken met de rechtermuisknop of kopiëren en plakken op een Chromebook kunnen echter een gedoe zijn.

Eenvoudige commando's en sneltoetsen die je gewend bent van een Windows-laptop zijn niet altijd even gemakkelijk te vertalen naar een Chromebook. Maar maak je geen zorgen, wij zijn er om je te helpen.

Tips en trucs voor Chromebooks: Haal het meeste uit uw Chrome OS-machine

Chromebooks zijn niet gebouwd zoals andere draagbare laptops. Ja, er is een trackpad, maar u kunt niet gewoon op de rechterkant ervan klikken en het op uw acties laten reageren zoals u zou verwachten. Er is maar één knop en dat kan soms vreemd en irritant zijn.

Het is echter wel mogelijk om toch rechts te klikken. Er zijn twee eenvoudige manieren om dit te doen.

De eerste is gewoon de ALT-toets aan de linkerkant van het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl je op het trackpad klikt zoals je normaal zou doen om tekst te selecteren of op een knop te klikken. Hierdoor wordt het actiemenu geopend dat u normaal zou zien als u met de rechtermuisknop klikt.

Je bent misschien al bekend met trackpadbewegingen van het gebruik van andere laptops. Chromebooks hebben die kracht ook. Eén beweging die je kunt gebruiken is simpelweg twee vingers op het trackpad plaatsen. Dit staat gelijk aan een klik met de rechtermuisknop en opent het menu dat u nodig hebt om andere dingen te doen.

Je kunt ook andere dingen doen met gebaren. Als je twee vingers op het trackpad legt en vervolgens omhoog en omlaag veegt, kun je een pagina omhoog en omlaag scrollen. Veeg je met twee vingers naar links, dan ga je terug naar de vorige pagina, veeg je naar rechts, dan ga je vooruit.

Je kunt zelfs met drie vingers vegen of tikken en klikken om andere dingen te doen. Er zijn allerlei soorten trackpad-snelkoppelingen.

Trackpads kunnen frustrerend zijn, dus soms is het makkelijker om gewoon een muis aan te sluiten en die te gebruiken. Als u een standaard USB-muis op uw Chromebook aansluit, zult u merken dat u veel gemakkelijker op de normale manier met de rechtermuisknop kunt klikken.

Het lijkt misschien gek, maar soms zijn de meest voor de hand liggende oplossingen ook de beste.

