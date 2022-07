Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u een Chromebook hebt, hebt u misschien gemerkt dat eenvoudige dingen zoals kopiëren en plakken niet zo eenvoudig zijn als u zou willen.

Tekst kopiëren en plakken van het ene ding naar het andere zou eenvoudig moeten zijn, dus als je wilt weten hoe je dit moet doen terwijl je je Chromebook gebruikt, blijf dan bij ons terwijl we je de tips geven die je nodig hebt.

Een van de gemakkelijkste manieren om te kopiëren en plakken op een Chromebook is het gebruik van sneltoetsen. Als u eerder een Windows-computer hebt gebruikt, zullen deze sneltoetsen u bekend voorkomen.

Om te kopiëren en plakken met behulp van het toetsenbord moet u eerst markeren wat u wilt kopiëren. Gebruik het trackpad om je cursor te plaatsen in de buurt van waar je wilt kopiëren, houd dan je shift-toets ingedrukt terwijl je de cursor in de juiste richting duwt met de pijltjestoetsen. Dit zou de tekst in kwestie moeten markeren en je kunt het gebruiken om woorden of hele zinnen met gemak te kopiëren.

Zodra de tekst die je nodig hebt gemarkeerd is, houd je de CTRL-toets aan de linkerkant van het toetsenbord ingedrukt en druk je op C. Dit is de sneltoets voor het kopiëren.

De volgende stap is om naar het venster, tabblad of programma te gaan waar u de tekst naartoe wilt kopiëren en op CTRL+V te drukken. Hiermee plak je wat je hebt gekopieerd.

Als u druk aan het kopiëren en plakken bent op uw Chromebook, kan het zijn dat u extra dingen met uw tekst meekopieert zonder dat u dat bedoelt.

Het selecteren van tekst op het web kan er soms toe leiden dat HTML-code wordt meegekopieerd met de tekst en dat kan dan weer problemen veroorzaken op andere plaatsen, waardoor vreemde stijlen verschijnen of code zichzelf laat zien waar het niet hoort.

Het goede nieuws is, dat het mogelijk is om te kopiëren en plakken en tegelijkertijd die code te verwijderen. Begin met kopiëren zoals je normaal zou doen. Maar dan in plaats van onmiddellijk te plakken, klik je waar je wilt plakken en klik je op CTRL+SHIFT+V. Dit is de standaard snelkoppeling om te plakken zonder opmaak. Het verwijdert alle vervelende stijlen, code of andere dingen en je houdt alleen de gewone tekst over.

Als alternatief kun je de tekst eerst plakken in een tekstverwerker zoals Tekst en Caret en dan plakken waar je de tekst ook wilt hebben. Dit zal ook de opmaak verwijderen.

Zoals u weet, is het ontwerp van een Chromebook anders dan dat van andere laptops. Hoewel Chromebooks een trackpad hebben, hebben ze niet twee knoppen zoals een traditioneel trackpad, dus u kunt niet gewoon op de rechterkant van het trackpad drukken om met de rechtermuisknop te klikken. Dit kan het lastig maken om het menu te openen dat je normaal zou zien als je met de rechtermuisknop klikt.

Je kunt natuurlijk een muis aansluiten en die in plaats daarvan gebruiken, maar er is ook een manier om met de rechtermuisknop te klikken zonder dat te doen. Je hoeft alleen maar twee vingers tegelijk op het trackpad te drukken.

De andere manier om te kopiëren en plakken is dus door de gewenste tekst te markeren met het trackpad en vervolgens met twee vingers op het trackpad te drukken om het menu te openen. In dit menu zie je de optie om te kopiëren, plakken en plakken zonder opmaak. Klik dus gewoon op kopiëren en herhaal dit proces waar u de tekst ook nodig hebt.

Je kunt dit rechtsklik menu ook gebruiken om afbeeldingen te kopiëren. Klik op de afbeelding en gebruik de sneltoets met twee vingers op het trackpad om het menu te openen. Klik daar op Afbeelding kopiëren en kopieer de afbeelding naar het document of naar iets anders dat je nodig hebt.

Er zijn nog andere dingen die u moet weten om uw leven gemakkelijker te maken wanneer u probeert te kopiëren en plakken op de Chromebook:

Naast klikken met twee vingers op het trackpad, kunt u ook het menu openen door de ALT-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd op het trackpad te klikken.

U kunt de truc met twee vingers of ALT+klik gebruiken om video-URL's gemakkelijk te kopiëren (bijvoorbeeld om YouTube-video's te delen).

Om een hele pagina te kopiëren, in plaats van alleen een geselecteerd stuk tekst, gebruik je de sneltoets CTRL+A. Hiermee kopieert u echter alles op de pagina.

Als je meerdere dingen tegelijk wilt kopiëren, zijn er Chromebook-extensies die kunnen helpen. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste is een voorbeeld dat het proberen waard is. Hiermee worden dingen lokaal opgeslagen, zodat je er ook bij kunt als je ze nodig hebt.

Geschreven door Adrian Willings.