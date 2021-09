Google maakt zijn eigen aangepaste chips voor toekomstige Chromebooks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google onderzoekt en ontwikkelt plannen om hun eigen aangepaste interne chipsets te produceren voor toekomstige Chromebooks en alle andere apparaten die de juggernaut van Alphabet de komende jaren ziet uitbrengen.

Het nieuws komt uit een rapport van Nikkei Asia , die beweert dat bronnen binnen Google bevestigen dat het bedrijf plannen test om uitsluitend te vertrouwen op hun eigen aangepaste centrale verwerkingseenheden, gesterkt door het recente succes van Apple en hun overstap naar op maat gemaakte Apple-silicium van Intel.

Eerlijk gezegd is het rapport niet al te schokkend - aangezien Google al het bestaan heeft erkend van de allereerste aangepaste mobiele chip van het bedrijf, de Tensor, die naar verwachting zal worden uitgebracht in de aankomende Pixel 6 en Pixel 6 Pro die later komen. dit jaar.

We verwachten dat de Pixel 6-lijn ergens in de maand oktober wordt gelanceerd. Klik hier voor een volledige samenvatting van alles wat we weten over die apparaten.

Met betrekking tot het nieuws van Nikkei Asia, is Google blijkbaar van plan om de overstap te maken van alleen het ontwikkelen van mobiele verwerkingseenheden naar volwaardige CPUs voor hun Chromebook- apparaten.

Natuurlijk zouden deze chips veel steviger moeten zijn dan die in een Pixel, maar sinds Apple ARM in de mainstream van desktophardware begon te duwen, lijkt het alsof de grens tussen mobiele processors en laptop- en desktopchips zo wazig is geworden , we zijn er niet helemaal zeker van of het nodig zal zijn om een onderscheid te maken tussen de twee naarmate de jaren verstrijken.