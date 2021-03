Google geeft details over nieuwe Chrome OS-functies voor zijn 10e verjaardag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een aantal nieuwe Chrome OS-functies beschreven die de komende weken naar Chromebooks gaan. De verbeteringen zijn getimed om samen te vallen met het 10-jarig jubileum van Chrome OS (dat is voorbijgevlogen!) Dit jaar.

De nieuwe functies komen na een opmerkelijk jaar voor de verkoop van Chromebooks en - zoals uitgelegd door Chromes directeur productbeheer Alexander Kuscher - maken deel uit van het plan van Google om het platform te "evolueren en uit te breiden". De updates zijn opgesplitst in twee aspecten: dingen sneller doen en met meerdere apparaten werken.

Veel van de functies zijn herkenbaar van andere besturingssystemen zoals Windows en macOS, zoals u zult zien. Google heeft ook verschillende pictogrammen in een nieuw jasje gestoken.

De verbeteringen voor meerdere apparaten zijn misschien het meest interessant, omdat ze ervoor zorgen dat uw Chromebook beter werkt met Android-telefoons. Ten eerste werkt Chrome OS samen met Near Share - Google heeft de functie in 2020 naar Android gebracht. Met Near Share kun je bestanden, links, afbeeldingen en meer delen met Android-gebruikers in de buurt, net als AirDrop op iOS, macOS en iPadOS.

Phone Hub is een one-stop controlecentrum om met uw Android-telefoon te werken. U kunt op sms-berichten reageren, uw apparaat zoeken, Chrome-tabbladen op uw telefoon bekijken, enzovoort.

Wi-Fi-synchronisatie in Chrome OS kan nu ook verbinding maken met vertrouwde netwerken die u op uw telefoon hebt gebruikt, zodat u niet opnieuw inloggegevens hoeft in te voeren.

Kuscher voegt toe aan "blijf op de hoogte voor meer nieuwe functies dit jaar waarmee uw apparaten beter samenwerken". Intrigerend.

Dan zijn er enkele snelheidsverbeteringen. Nogmaals Kuscher: "We hebben de belangrijkste onderdelen van de Chromebook-ervaring opnieuw ontworpen op basis van uw feedback en nieuwe functies toegevoegd die het gemakkelijk maken om dingen snel gedaan te krijgen, zodat u zich kunt concentreren op uw werk, niet op uw tools."

U kunt nu bestanden, afbeeldingen en koppelingen tussen apps en internet delen in minder stappen, zoals op een mobiel besturingssysteem. Wanneer u op een ondersteunde app of website op delen klikt, ziet u een lijst met apps waarmee u rechtstreeks inhoud kunt delen.

Schermlezer Selecteer om te spreken heeft ook nieuwe bedieningselementen waarmee u de voorleesstem in realtime kunt versnellen, vertragen en pauzeren, plus gemakkelijk naar verschillende tekstsecties kunt springen.

Mediabediening is nu ook rechtstreeks in het menu Snelle instellingen ingebouwd. Er is ook een nieuwe Screen Capture-tool in het menu Quick Settings, die een beetje lijkt op de sterk verbeterde clipping-tools die we de laatste tijd naar Windows 10 en macOS hebben gezien. Zodra u een schermopname maakt, wordt deze onmiddellijk weergegeven in Tote, "een nieuwe ruimte waarin belangrijke bestanden binnen handbereik zijn". Open Tote vanaf je plank en je ziet al je recente downloads, recente schermafbeeldingen en vastgezette bestanden.

Er is ook een nieuw klembord, dus Chrome OS slaat de laatste vijf gekopieerde items op zonder tussen vensters te hoeven schakelen. Druk op de Launcher-toets om het klembord te gebruiken.

De Chromebook-configuratie voor ouders en verzorgers is ook gestroomlijnd. Als ouders nu een nieuwe Chromebook hebben ingesteld met het persoonlijke Google-account van hun kind (beheerd met Family Link), kunnen ze desgewenst onmiddellijk een schoolaccount en pincode toevoegen.

Ten slotte, als u opnieuw moet opstarten, worden al uw vensters hersteld naar waar ze eerder waren.

Geschreven door Dan Grabham.