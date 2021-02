Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De vraag naar Google Chromebooks is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld door de toename van thuiswerken en thuisonderwijs.

Google Chromebooks zijn enorm populair in sommige sectoren, zoals het onderwijs vanwege hun eenvoud en de veelzijdigheid van Chrome OS nu velen van ons een groot deel van onze pc-tijd in een browser doorbrengen.

Analist Canalys schatte dat het aantal Chromebook-zendingen in 2020 meer dan verdubbeld is van 14,7 miljoen laptops naar 30,7 miljoen. In het laatste kwartaal heeft HP 3,5 miljoen exemplaren verzonden en Lenovo 2,8 miljoen. Dell en Acer hebben elk ongeveer 1,5 miljoen verzonden.

Het laatste 11,2 miljoen sterke kwartaal voor Chromebooks is vier keer beter dan dezelfde periode in 2019.

Maar ondanks de vele successen waren Chromebooks een beetje een trage brander - het percentage zogenaamde desktop-computers met Chrome OS varieerde eind vorig jaar tussen 5,5 en 6,5 procent in de VS, vergeleken met ongeveer 28 procent voor macOS en 63 procent voor Windows (iets lager als gevolg van de stijging van Chrome OS en macOS, waarvan de laatste mogelijk te danken is aan de uitstekende verkopen van de nieuwe Apple M1-gebaseerde Macs ).

Wereldwijd ligt het percentage Chrome OS-apparaten nog steeds onder de 2 procent.

De nieuwe cijfers volgen op analist IDC die in oktober vorig jaar een groei van 90 procent in Chromebook-zendingen op jaarbasis rapporteerde .

Apple macOS 11 Big Sur: alle belangrijke nieuwe Mac-functies onderzocht Door Dan Grabham · 1 februari 2021

Geschreven door Dan Grabham.