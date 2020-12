Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Chromebooks zijn een steeds intrigerend onderdeel van de laptopmarkt en verleiden mensen met hun eenvoud en gebruiksgemak, terwijl de beperkingen die ermee gepaard gaan, steeds weer wegvallen.

Een gebied waar ze erg behulpzaam kunnen zijn, is onderwijs en ondernemerschap, waar mensen niet echt veel buiten hun browser nodig hebben om rond te komen. Dat was de focus van Neverware, een bedrijf dat Google onlangs heeft gekocht en gekocht - het maakte een stukje software genaamd CloudReady, waarmee je je oude pc of Mac in een Chromebook kon veranderen.

Het bericht van Neverware waarin de aankoop wordt aangekondigd, bevat enkele interessante weetjes over hoe Google van plan is om zijn ideeën en software op te nemen, inclusief het centrale feit dat "CloudReady een officieel Chrome OS-aanbod zal worden" in de loop van de tijd, wat betekent dat Google het volledig aan boord brengt.

Gezien het feit dat CloudReady een betaald stukje software is en dat er veel gebruikers zijn met bestaande abonnementen, zouden we ons niet kunnen voorstellen dat Google dit gewoon weggooit als een gratis optie voor iedereen met een oude computer die volgens hen zou kunnen rondslingeren gestroomlijnd zijn.

Toch, met het gewicht van Google aan middelen erachter, zou je kunnen zien dat de tool een breder publiek trekt dan tot nu toe mogelijk was, vooral als die officiële release plaatsvindt. Dit betekent ook dat u deze geconverteerde Chromebooks waarschijnlijk uiteindelijk volledig kunt gebruiken alsof ze volledig in Chrome OS zijn geïnstalleerd, zodat u bijvoorbeeld Android-apps kunt installeren, iets dat momenteel nog beperkt is.

Dat is een interessant vooruitzicht, dus het is zeker de moeite waard om te kijken hoe Google dit proces de komende maanden en jaren beheert.

Geschreven door Max Freeman-Mills.