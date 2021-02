De schermtijd van de Chromebook van uw kind beheren met Family Link

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u een Chromebook voor uw kind heeft gekocht , vraagt u zich waarschijnlijk af of deze functies heeft waarmee u hun activiteit en schermtijd kunt beheren. Het korte antwoord? Ja dat doet het.

Google heeft een app, Family Link genaamd, die is ontworpen om ouders meer controle te geven over de Android-telefoons en Chromebook-laptops van hun kinderen. Ouders kunnen dingen doen zoals hun toestemming geven aan websites en apps die ze niet mogen gebruiken, schermtijdlimieten instellen, een bedtijdbeperking instellen, apparaten op afstand vergrendelen en het gebruik en de activiteit volgen.

In wezen kunt u met de Family Link-app van Google een Google-account voor uw kind maken en vervolgens beperken wat uw kind wel of niet kan doen op de Chromebook waarop het is ingelogd met zijn Google-account. Dit is wat u moet weten.

Over het algemeen zullen kinderen die zijn ingelogd op hun eigen Google-account op een Chromebook een vergelijkbare ervaring hebben als volwassenen. Maar functies zoals schermtijdlimieten, vergrendeling van apparaten op afstand, apps van Google Play en locatierapportage zijn ook beschikbaar voor de Chromebook van uw kind. Dit is wat zij - en jij (de ouder) - vanaf februari 2020 kunnen verwachten:

Het basisconfiguratieproces omvat de volgende stappen:

Download de Family Link-app op het apparaat van de ouder (beschikbaar op iOS en Android ). Maak een Gmail-account voor het kind. (Of, als het kind 13+ is en een bestaand account heeft, gebruik die dan). Log voor Chromebooks in op het apparaat met het nieuwe Gmail-account Bij Chromebooks worden kinderen jonger dan 13 jaar automatisch begeleid wanneer je inlogt op het apparaat met het Gmail-account. Voor kinderen van 13 jaar en ouder op Chromebook moet de tiener een ouder uitnodigen via Instellingen. Open Instellingen op de Chromebook van uw kind.

Klik naast Personen> Ouderlijk toezicht op Instellen.

Volg de stappen om toezicht in te stellen op het account van het kind.

Uw kind moet tijdens het installatieproces toestemming geven.

Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Google.

Family Link-apparaatvereisten

Voor kinderen en tieners: Family Link werkt op Android-apparaten met versie 7.0 (Nougat) en hoger. Family Link kan ook worden gebruikt met Chromebooks met Chrome OS (versie M71 en hoger ).

Voor ouders: Family Link werkt op Android-apparaten met versie 5.0 (Lollipop) en hoger, en iPhones met iOS 11 en hoger.

Voor kinderen onder de 13 jaar in de VS en de EU kunt u met de Family Link-app een Google-account voor uw kind maken. We raden u aan dit aan te raden als u hun activiteiten op een Chromebook wilt beheren. Zodra u dat heeft gedaan, kunt u eenvoudig het Google-account van uw kind toevoegen aan zijn Chromebook. Nadat uw kind is ingelogd op zijn laptop, is uw (het ouder) wachtwoord vereist om nieuwe gebruikers toe te voegen.

Als u (de ouder) het eigenaarsaccount van de Chromebook bent, moet u de gastmodus uitschakelen en bepalen wie kan inloggen.

Volg deze stappen om een Google-account te maken voor uw kind jonger dan 13 jaar wanneer u een nieuw apparaat instelt:

Schakel het nieuwe apparaat in en volg de instructies op het scherm om het apparaat in te stellen. Als je wordt gevraagd om in te loggen met je Google-account, tik je op Nieuw account maken. Als je Nieuw account maken niet ziet, tik je eerst op Meer opties . Voer de naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en wachtwoord van uw kind in Volg de instructies om in te loggen met uw eigen Google-account. U moet ouderlijke toestemming geven en ook de instellingen van uw kind kiezen. Ga hierheen als u aanvullende instructies nodig heeft voor het maken van een Google-account voor een kind.

Naar een nieuwe Chromebook of Chromebook die op de fabrieksinstellingen is teruggezet:

Stel de Chromebook in. Als u bent aangemeld bij uw Chromebook, logt u uit. Klik onderaan op Persoon toevoegen. Voer het e-mailadres en wachtwoord van het Google-account in en klik op Volgende. Volg de stappen die verschijnen. Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Google.

U kunt dit allemaal ook regelen door op de naam van uw kind op de Family Link-site te klikken.

U kunt handmatig bepalen wat uw kind kan browsen, of u kunt Google toestaan slim voor u te beslissen.

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Tik op de kaart Instellingen op Instellingen beheren> Filters op Google Chrome. Kies een instelling: Alle sites toestaan; Probeer volwassen sites te blokkeren; Sta alleen bepaalde sites toe. Tik op Beheer sites om bepaalde sites handmatig toe te staan of te blokkeren Ga hierheen als u aanvullende instructies nodig heeft voor het beheren van browsen.

Volg deze stappen als u sites liever handmatig blokkeert of toestaat:

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Tik op de kaart Instellingen op Instellingen beheren> Filters op Google Chrome. Selecteer daar Beheer sites> Goedgekeurd of Geblokkeerd. Tik rechtsonder op Maken +. Voeg een website of domein toe. Tik linksboven op Sluiten x. Ga hierheen als u aanvullende instructies nodig heeft voor het blokkeren of toestaan van websites.

U kunt beslissen of uw kind sitemachtigingen kan geven voor zijn locatie, camera en meldingen. Als Machtigingen voor sites en apps is uitgeschakeld, kunnen kinderen geen machtigingen voor websites verlenen.

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Tik op de kaart Instellingen op Instellingen beheren> Filters op Google Chrome> Chrome-dashboard. Schakel Rechten voor sites en apps in of uit. Ga hierheen voor aanvullende instructies over het beheren van sitemachtigingen.

Wanneer u met Family Link een Google-account voor uw kind maakt, krijgt u de mogelijkheid om schermtijdlimieten in te stellen. Op die manier kunt u het apparaat van uw kind voor het slapengaan vergrendelen, of wanneer u wilt dat ze het overdag niet meer gebruiken.

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Tik op de bedtijdkaart op Schema bewerken. Volg de stappen op het scherm om een bedtijd in te stellen. Ga hierheen voor aanvullende instructies over het beheren van de schermtijd.

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Tik op de kaart Daglimiet op Limieten bewerken. Volg de stappen op het scherm om een dagelijkse limiet in te stellen. Opmerking: dagelijkse limieten zijn van toepassing op elk apparaat dat uw kind gebruikt. Ga hierheen voor aanvullende instructies over het beheren van de schermtijd.

Deze is een beetje voor de hand liggend, maar als je het niet weet, volg dan deze stappen:

Open Chrome op de Chromebook van uw kind. Selecteer in de rechterbovenhoek Meer (drie puntjes)> Geschiedenis. Deze pagina toont de recente Chrome-geschiedenis van je kind. Ga hierheen voor aanvullende instructies over het beheren van de Chrome-geschiedenis.

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Tik op de kaart Instellingen op Instellingen beheren> Filters op Google Chrome> Chrome-dashboard. Tik in het gedeelte Geschiedenis op Geschiedenis wissen.

En tot slot, om uw kind echt te ergeren, kunt u zijn Chromebook vergrendelen om te voorkomen dat hij deze gebruikt. Hier is hoe.

Open de Family Link-app. Kies uw kind. Op de kaart voor een van de apparaten van uw kind. Tik op Nu vergrendelen of Ontgrendelen. Ga hierheen voor aanvullende instructies over het beheren van de schermtijd.

Geschreven door Maggie Tillman.