Google Fuchsia OS: wat is het verhaal tot nu toe?

(Pocket-lint) - Google heeft een geheel nieuw besturingssysteem ontwikkeld dat ooit Android en Chrome OS kan vervangen.

Maar hier is het ding: het is op dit moment onduidelijk waar dit besturingssysteem voor bedoeld is, inclusief voor welke apparaten het op een dag officieel van stroom kan voorzien. Hier is alles wat we tot nu toe weten over het project, dat de naam Fuchsia draagt. Het besturingssysteem zou uiteindelijk de bestaande besturingssystemen van Google kunnen vervangen als een verenigd systeem op alle apparaten, maar het is vrij vroeg om dat op dit punt te zeggen, aangezien het erg experimenteel is.

Die bestaande besturingssystemen zijn gebaseerd op bestaande softwarekernels, dus dit zou een kans zijn om opnieuw te beginnen, net zoals Huawei heeft gedaan met Harmony OS .

Kom echter regelmatig terug, want we zijn van plan om dit stuk in de loop van de tijd bij te werken met de nieuwste rapporten, geruchten, gelekte informatie en natuurlijk alle bevestigingen.

Een geheel nieuw besturingssysteem

Het gaat waarschijnlijk draaien en veranderen, zegt Google

Fuchsia is een evoluerende stapel code. Het werd oorspronkelijk toegevoegd aan Googles codedepot en op GitHub in 2016. De code is het prille begin van een geheel nieuw besturingssysteem.

Cruciaal is dat het niet gebaseerd is op Linux Kernel - de kern van zowel Android (het mobiele besturingssysteem van Google) als Chrome OS (het besturingssysteem voor desktop en laptop van Google). Fuchsia is een heel ander beest.

Dit is wat Dave Burke, Googles vice-president van Android- engineering, in 2017 aan Android Police over Fuchsia vertelde: "Fuchsia is een experimenteel project in een vroeg stadium. Weet je, we hebben eigenlijk veel coole vroege projecten bij Google. Ik denk dat wat interessant is hier is de open source, zodat mensen het kunnen zien en erop kunnen reageren. Zoals veel projecten in een vroeg stadium, gaat het waarschijnlijk draaien en veranderen. "

In 2018 maakte Fuchsia-ontwikkelaar Travis Geiselbrecht de zaken nog verwarrender toen hij zei (via een openbaar Fuchsia IRC-kanaal, zoals opgemerkt door ArsTechnica ) dat Fuchsia niet "een speelgoedding" is. Hij bevestigde dat het geen project van 20 procent is, waarbij Google-ontwikkelaars hun tijd mogen besteden aan dingen die hen interesseren, noch is Fuchsia "een stortplaats van een dood ding waar we niet meer om geven".

De ontwikkeling leek te zijn vastgelopen, maar eind 2020 leek Google graag verder te werken aan het besturingssysteem - het heeft de ontwikkeling van de software opengesteld voor anderen en heeft het over een tweede versie van de belangrijkste componenten waaruit de software bestaat.

Dit is een belangrijke stap, omdat het ook aangeeft dat Google doorgaat met plannen voor Fuschia.

De gecompileerde gebruikersinterface van het Armadillo-systeem heeft een op kaarten gebaseerd ontwerp

Als je een Pixelbook gebruikt, wordt alleen de tijd weergegeven

Fuchsia heeft al een vroege gebruikersinterface gekregen met een op kaarten gebaseerd ontwerp. De interface, naar verluidt Armadillo genoemd, werd eigenlijk voor het eerst ontdekt door Kyle Bradshaw bij Hotfix .

In tegenstelling tot Android OS of Chrome OS , die beide op Linux zijn gebaseerd, is Fuchsia gebouwd op Zircon (voorheen Magenta), een nieuwe kernel gemaakt door Google. Ondertussen is Armadillo gebouwd in Googles Flutter SDK, die wordt gebruikt om platformonafhankelijke code te maken die op meerdere apparaten en besturingssystemen kan worden uitgevoerd. Met Armadillo kunnen verschillende kaarten worden gesleept voor gebruik in een gesplitst scherm of een interface met tabbladen.

In een blogpost eind 2020 zegt Wayne Piekarski van Google dat "Fuchsia is ontworpen om prioriteit te geven aan beveiliging, updatemogelijkheid en prestaties" en dat het "hoogwaardige, goed geteste bijdragen van iedereen verwelkomt. Er is nu een proces om een lid om patches in te dienen, of een committer met volledige schrijftoegang. "

"Fuchsia is niet klaar voor algemene productontwikkeling of als ontwikkelingsdoel, maar je kunt er wel klonen, compileren en eraan bijdragen. Het heeft ondersteuning voor een beperkte set x64-gebaseerde hardware, en je kunt het ook testen met Fuchsias emulator. "

Het is op dit moment slechts een kernel, dus het is de beste gok van iedereen

Google maakt zichzelf waarschijnlijk toekomstbestendig met Fuchsia

Een populaire denkrichting is dat Fuchsia een nieuw besturingssysteem is dat Chrome OS en Android zou kunnen verenigen in één besturingssysteem (iets waarover sinds 2015 zwaar wordt gespeculeerd). Recentelijk opgedoken documenten en verschillende stukjes uit de code en UI-items suggereren echter dat het besturingssysteem waarschijnlijk geen fusie is van Android en Chrome OS , noch een besturingssysteem. Het is op dit moment slechts een kern van een besturingssysteem - een kernel.

In de eigen documentatie van Google wordt beschreven dat de software zich richt op "moderne telefoons en moderne personal computers" met "snelle processors" en "niet-triviale hoeveelheden RAM". Het stelt ook duidelijk dat " Fuchsia geen Linux is ." En twee ontwikkelaars die op de GitHub-pagina van Fuchsia worden vermeld - een senior software-engineer bij Google en een voormalig engineer op Android TV en Nexus Q - zijn bekende experts op het gebied van embedded systemen.

Zoals we opmerkten, is Fuchsiagebouwd op Zircon , een "middelgrote microkernel" gebaseerd op het LittleKernel-project bedoeld voor embedded systemen, zoals een apparaat dat geen heel besturingssysteem nodig heeft, zoals een IoT-apparaat. Googles documentatie- opmerkingen Zircon ondersteunt gebruikersmodi, grafische weergave en een "op mogelijkheden gebaseerd beveiligingsmodel". Dit alles wijst erop dat Fuchsia een besturingssysteem is voor IoT, maar Google heeft al Android Things .

Ars Technica heeft ook de gebruikersinterface van het Armadillo-systeem samengesteld en het lijkt erop dat Fuchsia bedoeld is als een besturingssysteem voor smartphones of tablets. ZDNet speculeerde dat het "geen vervanging is voor wat we al hebben; het is een deur naar een toekomst waarin we nog niet leven."

Een nieuw besturingssysteem zou de problemen van Android oplossen

Maar Android is erg populair; waarom het wiel opnieuw uitvinden?

Android heeft nog steeds fragmentatieproblemen. Dit wordt veroorzaakt doordat honderden apparaten van tientallen fabrikanten verschillende, aangepaste versies van Android gebruiken, in plaats van de nieuwste, puurste versie. Android heeft ook updateproblemen, omdat het besturingssysteem open source is. Google heeft een jaarlijks releaseschema voor Android-updates, maar het duurt even voordat een update het ecosysteem volledig onder water zet.

Zie je, Google geeft Android aan OEMs en providers en laat ze eraan sleutelen en het op willekeurige hardware laden, wat resulteert in fragmentatie. Google kan updates niet rechtstreeks naar apparaten pushen als er wijzigingen zijn aangebracht. Android is ook gebaseerd op Linux, dat wordt achtervolgd door veel juridische problemen, en de kernel is volledig aangepast, waardoor een uitstekende omgeving ontstaat waarin bugs en kwetsbaarheden kunnen groeien.

Een nieuw besturingssysteem en platform zou al deze problemen voor Google oplossen. Het zou niet worden geketend door dure patentlicentieovereenkomsten. Het zou voor vandaag veiliger, gebouwd en geoptimaliseerd zijn. Het kan ook modulair zijn en echt uniform zijn, wat betekent dat het op veel apparaten zou werken. Maar hier is het ding: Android is een van de meest populaire besturingssystemen die beschikbaar zijn. Waarom zou het proberen het wiel opnieuw uit te vinden met Fuchsia?

Hacker News-gebruikers hebben gesuggereerd dat Fuchsia mogelijk augmented reality-interfaces van stroom kan voorzien.

Geschreven door Elyse Betters. Bewerken door Dan Grabham.