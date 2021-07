Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een laptop-gamer bent of gewoon de extra kracht nodig hebt die wordt geboden door een Nvidia RTX 3080 Ti, maar er geen apart kunt kopen, dan is dit misschien de oplossing.

Gigabyte heeft de Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box onthuld - een externe grafische kaart die een watergekoelde GeForce RTX 3080 Ti bevat. Met een Thunderbolt 3-aansluiting biedt de Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box een mooie boost in gaming-kracht voor jouw behoeften.

Aan de binnenkant krijg je een Gigabyte Waterforce GeForce RTX 3080 Ti. draait op 19.000MHz en 912GB/s geheugenbandbreedte. Die grafische kaart kan meerdere schermen gebruiken met een verbluffende maximale resolutie van 7.680 x 4.320, wat betekent dat je echt de grenzen van gaming-visuals kunt verleggen.

Het maakt gebruik van een 240 mm radiator met dubbele 120 mm ventilatoren en is ontworpen om je GPU koel te houden terwijl hij zo stil mogelijk werkt. Je hebt alleen een Thunderbolt 3- verbinding nodig om er het maximale uit te halen. Maar deze externe gaming-box heeft ook USB-poorten voor uw gaming-randapparatuur en ondersteunt ook het opladen van stroomtoevoer voor laptops.

Natuurlijk gebouwd voor gamers, heeft het ook RGB-verlichting met Gigabytes RGB fusion 2.0. Zoals je echter zou verwachten, heeft al deze gaming-goedheid een serieuze prijs.

