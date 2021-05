Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gigabyte heeft nieuwe Aero-, Aorus- en G-serie laptops aangekondigd, en ze komen natuurlijk uit met Intels 11e generatie Tiger Lake-H-chips.

De Aero-serie laptops, bedoeld voor makers, omvat de Aero 15 OLED, die beschikbaar is met maximaal een Intel Core i9-11980HK, RTX 3080 en 4K HDR OLED-scherm. Er is ook de Aero 17 HDR, die beschikbaar is met dezelfde specificaties, maar in plaats daarvan een 17,3-inch IPS-scherm heeft.

De Aero 15 OLED begint bij $ 1.799 en de Aero 17 HDR begint bij $ 2.499. Beide zijn te koop vanaf 11 mei 2021.

De volgende zijn de Aorus 15P-, Aorus 17G- en Aorus 17X-gaminglaptops . De 15P en 17G worden geleverd met Intel Core i7-11800H-processors en tot een Nvidia RTX 3080 met 16 GB videogeheugen. De Aorus 15P heeft een 15,6-inch 1080p IPS-scherm met verversingsfrequenties van 240 Hz of 360 Hz. De Aorus 17G heeft een 17,3-inch IPS-scherm met een verversingssnelheid van 300 Hz. De Aorus 17X heeft ook een 17,3-inch 300Hz IPS-scherm met maximaal een RTX 3080 en een Intel Core i9-11980HK-processor.

De Aorus 15P begint bij $ 1.599 en de 17G begint bij $ 2.099. De prijs is nog niet bekend voor de 17X. Ze zijn allemaal te koop vanaf 11 mei 2021.

Ten slotte heeft Gigabyte 15,6-inch G5 MD- en G5 GD-laptops en 17,3-inch G7 MD- en G7 GD-laptops met resoluties en verversingssnelheden van respectievelijk 1080p en 144Hz over het hele bereik. De G5 MD en G5 GD zijn uitgerust met Intel Core i5-11400H-processors, terwijl de G7 MD een i7-11800H heeft en de G7 GD een i5-11400H. Alle laptops bieden Nvidias nieuwe RTX 3050 en 3050 Ti GPUs.

De nieuwe G5- en G7-modellen kunnen vanaf 11 mei 2021 worden gereserveerd, waarbij de G5 beschikbaar is vanaf $ 1.149.

Geschreven door Maggie Tillman.