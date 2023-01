Alienware onthult zijn 2023 laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Alienware heeft op de CES zijn 2023 laptop line-up onthuld.

Dit keer heeft het merk zijn typische 15- en 17-inch modellen achterwege gelaten, ten gunste van 14-, 16- en 18-inch varianten.

De line-up is opgedeeld in twee verschillende categorieën, de M-serie en X-serie.

De laptops uit de M-serie draaien om kracht en zijn ontworpen voor gamers die de meest veeleisende AAA-games op hoge resoluties willen spelen.

Bij de machines uit de X-serie draait het om innovatie en zijn Alienware's nieuwste gepatenteerde ontwerpen voor een luxueuze game-ervaring.

Alienware M18

De Alienware M18 is de krachtigste laptop van het merk tot nu toe, configureerbaar met maximaal een GeForce RTX 4090, Intel 13900HX processor en 64GB RAM.

Je kunt ook kiezen uit een overvloed aan opslagconfiguraties, die tot 9TB ondersteunen, mocht je dat nodig hebben.

Voor het beeldscherm kun je kiezen uit een razendsnel 480Hz 1920 x 1200 paneel of een 165Hz 2560 x 1600 model.

Natuurlijk wordt deze krachtige nieuwe hardware ondersteund door een nieuwe en verbeterde koeling, met extra heat pipes en een enorme dampkamer.

Alienware X16

Alienware beschrijft zijn X16 als zijn meest premium laptop ooit, en hij is zeker flitsend.

Er is overal geavanceerde RGB-verlichting, inclusief AlienFX-achtergrondverlichting per toets op het toetsenbord en een volledig verlicht trackpad dat geanimeerde gradiënten kan weergeven.

Hij heeft een volledig metalen chassis van geanodiseerd aluminium en magnesiumlegering.

Ook is er voor het eerst een 6-speaker spatial audio setup aan boord, met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Aan de binnenkant kan hij worden geconfigureerd met maximaal een RTX 4090, samen met een Intel 13900HK en 32GB DDR5-geheugen.

Het chassis is afgeslankt, maar evenaart nog steeds de TDP van het vorige X17-model dankzij verbeteringen in koeling en efficiëntie.

Alienware X14

Alienware claimt dat de X14 's werelds dunste gaming laptop is, met een dikte van slechts 14,5mm.

Ondanks het slanke chassis kan hij nog steeds worden geconfigureerd met een 10-core Intel i7 13620H, een RTX 4060 GPU en 32GB DDR5.

Het beschikt over een 14-inch 165Hz QHD+ scherm samen met een 1080P webcam en Windows Hello ondersteuning.

Draagbaarheid strekt zich ook uit tot de oplader, en een 130W USB-C adapter wordt standaard meegeleverd.

