Alienware onthult een supersnelle 360Hz gamingmonitor

(Pocket-lint) - Alienware heeft twee nieuwe gaming-monitoren gelanceerd, waarvan er één wordt geleverd met een razendsnelle 360Hz variabele verversingssnelheid.

Hij heet de Alienware 25 (of om specifieker te zijn, AW2523HF) en het is een 1080p 24,5-inch IPS-monitor, ontworpen met esports in het achterhoofd.

De kenmerkende futuristische stijl van het merk is hier geïmplementeerd, maar er is geen RGB op dit specifieke model, wat zeker gamers in gelijke mate zal verrukken en frustreren.

Wat je wel krijgt, is een geïntegreerde headsetstandaard, wat we graag zien, en een opnieuw ontworpen zeshoekige basis.

Alienware vroeg feedback van pro-gamers bij het ontwerpen van de nieuwe basis en het resultaat biedt maximale ruimte voor toetsenbord en muis voor die eliteflick-shots.

De Alienware 25 biedt ook 99 procent sRGB-dekking en HDR10-ondersteuning.

Naast de speedster introduceerde Alienware de Alienware 27 (AW2723DF), een 27-inch IPS-scherm dat tot 280Hz bij 1440p biedt.

Dit scherm heeft een iets chiquer ontwerp, met onder meer AlienFX-verlichting met drie zones en een witte afwerking.

Ook de kleurweergave is verbeterd, met een dekking van 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte en 100 procent sRGB.

Daarnaast heeft hij VESA DisplayHDR 600-ondersteuning en wordt hij geleverd met een geïntegreerde headset-standaard.

De Alienware 25 is vanaf 7 september verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk voor een prijs van £ 399, de Alienware 27 komt iets later, op 6 oktober voor £ 519.

Geschreven door Luke Baker.