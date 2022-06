Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dell heeft zijn nieuwste XPS 13 2-in-1 aangekondigd, en het lijkt erop dat de geruchten waar waren. In tegenstelling tot eerdere generaties die vertrouwden op een 360-graden scharnier, is dit een echte tablet.

Het is gemaakt om te werken met een magnetische Folio-toetsenbordhouder en het ontwerp dat ergens tussen Apple's Magic Keyboard voor de iPad en Microsoft's Surface Pro zit.

Met de magnetische Folio-toetsenbordhouder kan het scherm in drie hoeken worden geplaatst: 100, 112,5 en 125 graden. Er is ook een magnetische stylus, die aan de bovenkant van het apparaat kan worden bevestigd en kan worden opgeladen terwijl het apparaat in het dock staat.

Zowel de XPS Folio als de stylus worden echter afzonderlijk verkocht, dus het lijkt erop dat Dell behoorlijk overtuigd is van de capaciteiten van dit apparaat als tablet.

Dit is het eerste XPS-apparaat met de optie voor 5G-connectiviteit en eSIM-ondersteuning. Om interferentie te voorkomen, krijgt het 5G-model een achterkant van Gorilla Glass 7, terwijl het model met alleen Wi-Fi is gemaakt van machinaal bewerkt aluminium.

Zoals je zou verwachten, maakt de nieuwe convertible gebruik van Intel's nieuwste 12e generatie Core i5- en i7-processoren. Ze kunnen worden geconfigureerd met maximaal 16 GB LPDDR4 RAM en 1 TB PCIe 4.0-opslag.

Het beeldscherm heeft een beeldverhouding van 3:2 met een resolutie van 2880 x 1920. Het heeft een helderheid van 500 nits en ondersteunt DisplayHDR 400.

De connectiviteit is een beetje beperkt, met slechts twee Thunderbolt 4 poorten aan boord, hoewel deze poorten zowel DisplayPort als Power Delivery ondersteunen.

De hoofdtelefoonaansluiting en microSD-ondersteuning zullen zeer worden gemist, maar Dell levert tenminste een USB-C naar USB-A en USB-C naar 3,5mm hoofdtelefoonadapter mee in de doos.

Wat camera's betreft, is er een 1080p front-facing webcam die Windows Hello ondersteunt, evenals een camera aan de achterzijde die 4K video en 11MP foto's kan schieten.

Beste Chromebook 2022: onze selectie van de beste Chrome OS-laptops voor school, universiteit en meer Door Luke Baker · 9 juni 2022

De prijs en beschikbaarheid moeten nog worden aangekondigd, maar we weten dat hij deze zomer op de markt komt - en we zijn benieuwd hoe hij presteert.

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Luke Baker.